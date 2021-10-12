Туристи можуть вирушити з Києва до Тбілісі та Батумі. До того ж зараз за цими напрямками Bees пропонує хороші тарифи.
Читайте також Bees Airline відкрила нові осінні напрямки: куди літатиме та за скільки
Вигідні тарифи з Києва до Грузії від Bees Airline
Авіакомпанія пропонує хороші тарифи на прямі перельоти із Києва до Тбілісі та Батумі. Полетіти у два боки можна від 78 євро (2 424 гривень). У вартість входить тільки ручна поклажа вагою 7 кілограмів.
Дешеві квитки до Грузії можна забронювати на сайті авіакомпанії Bees Airline. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.
Нагадаємо, польоти до Тбілісі здійснюються чотири рази на тиждень, а до Батумі двічі на тиждень з Аеропорту "Київ".
Вартість відпочинку в Грузії
Пакетні тури у незабутню Грузію коштують в середньому 15 000 гривень з людини, але можна знайти й більш бюджетні варіанти. Наприклад, номер у чотиризірковому готелі лише зі сніданком коштує 11 – 13 тисяч гривень.
Якщо ж ви захочете самостійно організувати поїздку до Грузії, то проблем з цим не повинно виникнути. З українських міст до Батумі та Тбілісі літають ще МАУ та SkyUp.
Умови в'їзду до Грузії
Перед тим, як вирушити до Тбілісі чи Батумі, слід перевірити правила в'їзду для туристів.
- мандрівники мають надати COVID-сертифікат, що засвідчує щеплення будь-якою вакциною;
- невакциновані особи мають надати негативний ПЛР-тест, проведений не більш ніж за 72 години до поїздки;
- також особи без COVID-сертифіката на третій день перебування мають обов'язково пройти ПЛР-тестування за власний кошт. Інформація про результати тесту відправляється на електронну пошту протягом 24 годин;
- перед перетином державного кордону необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів, контактні дані.