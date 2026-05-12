А родился он как раз 12 мая в селе Москалевка на Тернопольщине. По этому случаю и со ссылкой на esu.com.ua и не только рассказываем обо всем этом подробнее.

Почему Иван Марчук – в списке гениев рядом со Стивеном Хокингом?

Небольшое тернопольское село Москалевка стало родным для Ивана Степановича Марчука, там он родился 12 мая 1936 года. Никто бы тогда не подумал, что в 2007 британская газета The Daily Telegraph добавит этого уже художника с мировым именем в перечень "100 гениев современности", вместе с такими фигурами как Стивен Хокинг, Билл Гейтс или Пол Маккартни. Марчук стал единственным украинцем в списке.

Иван Марчук также является Народным художником Украины, лауреатом Национальной премии имени Шевченко, кавалером ордена Свободы и носителем награды президента "Национальная легенда Украины". А упомянутый выше плентанизм – это его собственная техника живописи.

Марчук изобрел ее и впервые применил в пейзаже в 1972 году. Название происходит от распространенного на Западе Украины в свое время слова "плёнтать" – плести, переплетать. Применяя ее, художник наносит тысячи тончайших цветных мазков, которые переплетаются под разными углами и в результате образуют объемное изображение с эффектом внутреннего свечения.

Интересно, что скопировать такое практически невозможно, поэтому каждая работа уникальна и невоспроизводима. И, конечно, работы мастера никоим образом не вписывались в официальный соцреализм – поэтому Марчука десятилетиями преследовал КГБ, а Союз художников отказывал в членстве вплоть до 1988 года.

Кто такой Иван Марчук и чем особенно его творчество:

Здесь нет оригиналов картин Марчука, но сюда все равно стоит ехать: чем интересна Москалевка?

Москалевка сегодня – село недалеко от Кременца в Тернопольской области. За несколько лет своего существования оно стояло на границе Российской и Австрийской империй, было в составе Польши и страдало от советской власти, а однако оставалось узнаваемым местом с мощной идентичностью.

Там, где была хата, когда была семья, это и был дом. Мое село – это была ближайшая моя маленькая родина. Затем, когда я расширял свои горизонты, то эта земля становилась моей родиной – не государство, а земля,

– как цитирует Ukraїner, так сам Иван Марчук рассказывал о Москалевке.

Главная туристическая точка здесь, конечно, это Музей-комната Ивана Марчука, открытая в 2010 году в помещении школы. Там есть несколько сотен экспонатов о жизни и творчестве художника – оригиналы фотографий, личные вещи, письма, каталоги, публикации. Но есть важный нюанс для тех, кто едет за оригинальными картинами.

Дело в том, что в 2021 году художник лично забрал более 40 своих работ из музея. Как объяснял сам Иван Марчук в фейсбуке, причиной стали неблагоприятные условия хранения и отсутствие охраны, а еще и сложность добирания до села. "Дорога в село вся в ухабах и канавах. Но это моя родная дорога домой", – трогательно комментировал он ситуацию.

Итак, атмосфера родины Марчука сохранена, но за оригиналами его полотен следует ехать в Киев. Как раз 12 мая там заработает постоянная выставка произведений художника, где представят работы из музеев Киева, Львова, Сум, Луцка, Ивано-Франковска и Канева, как пишет "Интерфакс-Украина".

Если посетить выставку не удастся – вот как выглядят работы Ивана Марчука:

Вторая обязательная остановка в Москалевке – деревянная церковь святого великомученика Димитрия Солунского, построена в 1750 году. Да и вокруг села есть интересный маршрут: до Кременца – менее 20 километров, до Збаража – около 50, а до Почаева – где-то 30.

Какие еще интересные места Тернопольщины можно добавить к своему маршруту по региону?

Стоит рассмотреть Кременецкий замок на горе Бона. Это одна из немногих крепостей Руси, которая пережила монгольское нашествие, а вот в 1648 году после шестинедельной осады ее взяли казаки Максима Кривоноса. Сегодня это контролируемые руины с частично восстановленными стенами, где продолжаются археологические раскопки.

В том же районе в селе Белокриница стоит один из самых оригинальных дворцов Тернопольщины – в стиле английской готики. О нем знают гораздо меньше туристов, чем о Збаражском или Вишневецком замках, а зря – это действительно уникальный образец дворцового искусства в этой местности.