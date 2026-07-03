Самые красивые курорты Итальянской Ривьеры: эти места влюбляют с первого взгляда

Летом интерес туристов к Итальянской Ривьере заметно возрастает, поэтому для тех, кто собирается в прибрежные города Лигурии, рассказываем о роскошных местах, которые определенно заслуживают внимания.

За последний месяц количество запросов "города Итальянской Ривьеры", по данным Citalia, выросло целых на 5000%. На самом деле опытные туристы знают, за чем именно едут в Лигурию.

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Регион простирается от французской границы вплоть до северной Тосканы и отличается тем, что здесь больше всего пляжей, отмеченных Голубым флагом.

Куда поехать летом на Итальянскую Ривьеру?

Сан-Ремо

Этот курорт уже много лет считается одним из самых элегантных, пишет Euronews. Сан-Ремо славится пальмовыми набережными, изысканной архитектурой "Прекрасного века" и историческим казино.

Также здесь стоит заглянуть на средневековую улочку Ла-Пинья, с которой открываются панорамные виды и уютные рестораны.

Генуя

В этом портовом городе туристы могут увидеть величественные дворцы эпохи Возрождения, а улица Гарибальди внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь рекомендуют попробовать блюдо с песто, поскольку Генуя является родиной этого знаменитого соуса.

Аутентичную сторону города можно найти в узких улочках "каруджи", где спрятались городские пекарни, винные бары и традиционные траттории.

Рапалло и Портофино

Рапалло станет прекрасной отправной точкой для знакомства с побережьем вокруг Портофино. Здесь и роскошные яхты, и дизайнерские магазины, и узнаваемые дома пастельных тонов, благодаря которым эта гавань является одной из самых известных в мире.

Популярности Портофино добавило появление в фильме "Волк с Уолл-стрит". Лучше всего прибывать сюда по морю, поскольку с лодки открываются впечатляющие виды на побережье и гавань.

Санта-Маргарита и Комольи

Санта-Маргарита – одно из самых романтичных мест Лигурии. Эту местность украшают изысканные виллы на берегу моря и живописные пешеходные тропинки, ведущие в Портофино.

Для разнообразия стоит поехать на поезде в соседнюю Комольи – рыбацкую деревушку с набережной из разноцветных домов, которые на закате выглядят очень атмосферно.

В основном Итальянская Ривьера окружена роскошными гаванями и оживленными курортами. Здесь каждый турист может найти что-то для себя – пляжный релакс, атмосферные прогулки по побережью или гастрономические открытия. В Лигурии все эти места сделают ваш отпуск незабываемым.