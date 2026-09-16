Итальянский бар несколько отличается от большинства европейских, пишет Interia Kobieta. В нем итальянцы могут выпить утром кофе, в обед заскочить на бутерброд, а вечером прийти сюда с друзьями на аперитив.

Почему итальянцы пьют кофе стоя?

Однако традиционно утренний прием посетителей начинается с чашки эспрессо, которую выпивают за несколько глотков. Корнетто (выпечку, напоминающую круассан) придется ждать всего лишь 3–4 минуты.

Именно поэтому итальянцы не привыкли садиться за столик, потому что просто не видят в этом смысла. Кофе выпивается в мгновение ока, а пирожное можно съесть за несколько укусов.

Для итальянцев кофе – любимый напиток, поэтому начать утро без него почти невозможно. Многие местные жители во время утреннего кофе за барной стойкой устраивают небольшой смол-ток, заряжая себя и окружающих позитивным настроением.



Итальянцы утром пьют чашку эспрессо / Фото Pexels

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Профессиональную кофемашину могут позволить себе не все, поэтому по утрам итальянцы забегают в кофейню неподалеку от дома, чтобы насладиться вкусом напитка и окружающей атмосферой.

Кроме того, эспрессо доступен по цене. Долгое время чашечка кофе стоила всего 1 евро, и только сейчас цена выросла местами с 1,20 до 1,50 евро. Однако, это по-прежнему сумма, которая для итальянцев не является высокой, поэтому они без колебаний могут позволить себе ежедневный утренний кофе.

Впрочем, скорость выпивания кофе – не единственная причина. Владелец бара в Апулии назвал еще одно объяснение.

В мой бар всегда приходят одни и те же люди, многие из них живут одни. Они приходят сюда не только за кофе, но и пообщаться. Поэтому они стоят у стойки, и мы разговариваем. Мы знаем друг друга много лет, я помню каждый заказ постоянного клиента – им даже не нужно ничего заказывать, я просто знаю, что им подать,

– отметил мужчина.

Итальянские бары – это своего рода центры общественной жизни. Туристы знают, насколько шумно бывает в ресторанах, кафе или любых других заведениях. Итальянцам важно не только вкусно поесть, но и поговорить, и приятно провести время.

Путешественники ради интересного опыта тоже могут присоединиться к итальянскому обычаю и заказать кофе у барной стойки. Но если у туристов есть время, можно без проблем сесть за столиком и в полной мере насладиться атмосферой и вкусами.