В Италию за 5 евро: Wizz Air проводит однодневную распродажу билетов
Источник:veter do it
Один из самых популярных лоукост-перевозчиков продолжает радовать туристов доступными ценами на авиабилеты. Так, сегодня компания объявила о еще одной распродаже.
Распродажа продлится до полуночи 7 февраля 2022 года. Купить акционные билеты можно на период до 31 марта. Рассказываем о доступных направлениях.
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Билеты в Италию от 5 евро
Перевозчик предлагает бюджетные рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы. Среди направлений, куда можно полететь по сниженным тарифам указаны следующие города:
- Венеция,
- Рим,
- Милан,
- Неаполь,
- Болонья,
- Сицилия.
Стоимость билета в одну сторону – всего 5 евро. В цену включена только ручная кладь.
Заказывать билеты нужно на сайте Wizz Air.
Примеры бронирования
Львов – Катания (28.03.2022) – 5 евро
Одесса – Милан (30.03.2022) – 5 евро
Киев – Болонья (28.03.2022) – 5 евро
Харьков – Рим (27.03.2022) – 5 евро