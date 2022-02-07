Распродажа продлится до полуночи 7 февраля 2022 года. Купить акционные билеты можно на период до 31 марта. Рассказываем о доступных направлениях.

Интересно В Будапешт на машине: что нужно знать путешественникам

Билеты в Италию от 5 евро

Перевозчик предлагает бюджетные рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы. Среди направлений, куда можно полететь по сниженным тарифам указаны следующие города:

  • Венеция,
  • Рим,
  • Милан,
  • Неаполь,
  • Болонья,
  • Сицилия.

Стоимость билета в одну сторону – всего 5 евро. В цену включена только ручная кладь.

Заказывать билеты нужно на сайте Wizz Air.

Примеры бронирования

Львов – Катания (28.03.2022) – 5 евро

До Італії за 5 євро: Wizz Air проводить одноденний розпродаж квитків

Одесса – Милан (30.03.2022) – 5 евро

До Італії за 5 євро: Wizz Air проводить одноденний розпродаж квитків

Киев – Болонья (28.03.2022) – 5 евро

До Італії за 5 євро: Wizz Air проводить одноденний розпродаж квитків

Харьков – Рим (27.03.2022) – 5 евро

До Італії за 5 євро: Wizz Air проводить одноденний розпродаж квитків