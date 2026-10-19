Испания против Италии: какую страну выбрать для осеннего отпуска, если у вас ограниченный бюджет

Испания и Италия – два бесспорных фаворита среди европейских направлений для отдыха. Обе страны предлагают теплое море в начале осени, живописные города, вкусную кухню и множество интересных мест для экскурсий. Но если бюджет поездки ограничен, разница в стоимости проживания, питания и транспорта может стать решающей. Разбираемся, где туристам выгоднее провести осенний отпуск.

Осень – это время, когда туристы могут спланировать бюджетное путешествие даже на популярные курорты Европы. Правда, даже в пределах одной страны расходы могут существенно различаться. Например, отпуск в Барселоне вряд ли будет таким же бюджетным, как поездка в Андалусию. А Рим и Венеция потребуют значительно больших затрат, чем менее раскрученные города юга Италии. 24 Канал сравнил популярные регионы Италии и Испании по основным статьям расходов: от утреннего кофе и местной кухни до общественного транспорта и ночлега. Все цены указаны в евро и являются ориентировочными: конкретная стоимость зависит от города, района, даты поездки и заблаговременности бронирования.

Где дешевле завтракать и ужинать – в Италии или Испании?

Еда – одна из самых приятных частей путешествия по обеим странам, но именно здесь туристы могут заметить разницу в расходах. В Испании бюджетным туристам стоит обратить внимание на Андалусию и Валенсию, а в Италии – на Неаполь, Сицилию и Апулию.

В испанских городах чашка кофе в обычном кафе стоит примерно 1,5 – 2,5 евро. Как пишет Lonely Planet, в Севилье, например, кофе с молоком на террасе может обойтись примерно в 1,5 – 2 евро. В то же время цены на тапас – небольшие порции закусок – в бюджетных заведениях Андалусии начинаются от 2,5 евро.

В Валенсии цены несколько выше: за одну порцию тапас придется заплатить около 3 – 7 евро, а традиционная паэлья будет стоить примерно 12 – 25 евро в зависимости от ресторана и ингредиентов. При этом в местных заведениях можно найти комплексные обеды за 12 – 18 евро.

Кухня в Испании / Фото Depositphotos

В Италии тоже есть немало возможностей для бюджетного питания. Например, в Неаполе можно найти пиццу "Маргарита" примерно за 5 – 9 евро, а уличная еда поможет сэкономить еще больше. В небольших заведениях на юге страны эспрессо часто стоит около 1 – 1,5 евро, капучино – 1,5 – 2,5 евро.

Однако в туристических районах Рима, Флоренции и Венеции за те же блюда придется заплатить заметно больше. Пицца в ресторане может стоить от 10 до 16 евро, а обед из нескольких блюд легко превысит 25 – 30 евро на человека.

Пицца в Неаполе / Фото Depositphotos

На самом деле в обеих странах можно недорого питаться, если выбирать заведения подальше от главных туристических площадей. Однако Испания имеет преимущество благодаря доступным комплексным обедам и недорогим тапас. Италия же привлекает дешевой уличной едой, особенно на юге.

Где дешевле жилье для туристов?

Проживание часто составляет наибольшую часть бюджета, поэтому важно не попасть в ловушку популярных туристических городов. Например, в Малаге базовый двухместный номер в отеле может стоить от 90 евро за ночь, а кровать в хостеле – от 30 евро. В октябре 2026 года цены на отели в историческом центре Малаги для двух взрослых колебались примерно от 87 до 138 евро за ночь в среднем ценовом диапазоне.

В Валенсии можно найти место в хостеле примерно за 20 – 35 евро, а бюджетные отели предлагают номера от 70 до 80 евро за ночь. Конечно, проживание в историческом центре или недалеко от пляжа обойдется дороже.

Вид на Малагу / Фото Софии Минджосы для 24 Канала

В то же время в итальянском Неаполе двухместный номер в отеле в среднем обходится примерно в 132 евро за ночь, тогда как в Валенсии аналогичный показатель составляет около 116 евро. В то же время в небольших городах Сицилии и Апулии можно найти апартаменты за 60 – 90 евро в сутки, особенно если бронировать жилья заранее. А вот в Риме, Флоренции и Венеции цены выше.

На самом деле стоимость проживания в Италии и Испании почти одинакова – здесь все зависит от популярности места.

Общественный транспорт: в какой стране дешевле путешествовать?

Если во время отпуска вы планируете посещать соседние города, то стоит заранее учесть транспортные расходы. В Испании общественный транспорт во многих городах остается доступным. Например, в Малаге разовый билет на городской автобус стоит 1,4 евро, а если приобрести специальную карту на 10 поездок, то стоимость одной поездки снижается до 0,5 евро. В Валенсии одна поездка на общественном транспорте обойдется примерно в 1,5 – 2 евро.

В Италии цены зависят от города. В Неаполе разовый билет на общественный транспорт стоит примерно 1,5 – 2 евро, в Риме – около 1,5 евро. Туристам, которые планируют много передвигаться по городу, выгоднее покупать проездные на несколько дней.

Но есть еще один нюанс: междугородние поездки. В Испании можно воспользоваться автобусами и железной дорогой Renfe, а в Италии – региональными поездами Trenitalia. Если проводить бронирование билетов заранее, скоростные поезда в Италии могут быть выгодными, однако непосредственно перед поездкой цены часто растут.

Итальянский поезд Trenitalia / Фото Trenitalia

Так какая же страна все-таки дешевле?

По данным TruePrice, обычные повседневные покупки в Испании примерно на 20% дешевле, чем в Италии. Из 29 сравниваемых позиций 16 оказались дешевле в Испании, шесть – в Италии, а остальные имели примерно одинаковую стоимость.

Однако есть интересный нюанс: в расчете условного туристического дня, который включает два приема пищи, кофе, воду, пиво, две поездки на общественном транспорте и короткую поездку на такси, Италия оказалась дешевле – примерно 38 евро против 45 евро в Испании. Это еще раз доказывает, что общая стоимость путешествия зависит от конкретных расходов, а не только от страны.

Поэтому окончательный выбор зависит от ваших планов. Если вы хотите недорого питаться, пользоваться общественным транспортом и исследовать большие города, Испания может оказаться более выгодным вариантом. Если же вы мечтаете о пицце в Неаполе, морских прогулках по Сицилии и отдыхе в небольших городках Апулии, Италия тоже способна приятно удивить ценами.

Главное – не ограничиваться общим сравнением Испании и Италии. Для бюджетного осеннего отпуска гораздо важнее правильно выбрать регион, избегать самых популярных туристических центров и бронировать жилья заранее. Тогда обе страны могут стать отличным вариантом для путешествия без лишних затрат.