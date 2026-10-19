Осінь – це час, коли туристи можуть спланувати бюджетну подорож навіть на популярні курорти Європи. Щоправда, навіть у межах однієї країни витрати можуть суттєво відрізнятися. Наприклад, відпустка в Барселоні навряд чи буде такою ж бюджетною, як подорож до Андалусії. А Рим і Венеція вимагатимуть значно більших витрат, ніж менш розкручені міста півдня Італії. 24 Канал порівняв популярні регіони Італії та Іспанії за основними статтями витрат: від ранкової кави та місцевої кухні до громадського транспорту й ночівлі. Усі ціни наведені в євро та є орієнтовними: конкретна вартість залежить від міста, району, дати подорожі та завчасності бронювання.

Де дешевше снідати й вечеряти – в Італії чи Іспанії?

Їжа – одна з найприємніших частин подорожі обома країнами, але саме тут туристи можуть помітити різницю у витратах. В Іспанії бюджетним туристам варто звернути увагу на Андалусію та Валенсію, а в Італії – на Неаполь, Сицилію та Апулію.

В іспанських містах чашка кави в звичайному кафе коштує приблизно 1,5 – 2,5 євро. Як пише Lonely Planet, у Севільї, наприклад, кава з молоком на терасі може обійтися приблизно у 1,5 – 2 євро. Водночас ціни на тапас – невеликі порції закусок – у бюджетних закладах Андалусії починаються від 2,5 євро.

У Валенсії ціни дещо вищі: за одну порцію тапас доведеться віддати близько 3– – 7 євро, а традиційна паелья коштуватиме приблизно 12 – 25 євро залежно від ресторану та інгредієнтів. Водночас у місцевих закладах можна знайти комплексні обіди за 12 18 євро.

Кухня в Іспанії / Фото Depositphotos

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Італія теж має чимало можливостей для бюджетного харчування. Наприклад, у Неаполі можна знайти піцу "Маргарита" приблизно за 5 – 9 євро, а вулична їжа допоможе заощадити ще більше. У невеликих закладах на півдні країни еспресо часто коштує близько 1 – 1,5 євро, капучино – 1,5 – 2,5 євро.

Проте в туристичних районах Рима, Флоренції та Венеції за ті самі страви доведеться заплатити помітно більше. Піца в ресторані може коштувати від 10 – 16 євро, а обід із кількох страв легко перевищить 25 – 30 євро на людину.

Піца в Неаполі / Фото Depositphotos

Насправді обидві країни дозволяють недорого харчуватися, якщо обирати заклади подалі від головних туристичних площ. Однак Іспанія має перевагу завдяки доступним комплексним обідам і недорогим тапас. Італія натомість приваблює дешевою вуличною їжею, особливо на півдні.

Де дешевше житло для туристів?

Проживання часто становить найбільшу частину бюджету, тому важливо не потрапити в пастку популярних туристичних міст. Наприклад, у Малазі базовий двомісний номер у готелі може коштувати від 90 євро за ніч, а ліжко в хостелі – від 30 євро. У жовтні 2026 року ціни на готелі в історичному центрі Малаги для двох дорослих коливалися приблизно від 87 до 138 євро за ніч у середньому ціновому діапазоні.

У Валенсії можна знайти місце в хостелі приблизно за 20 – 35 євро, а бюджетні готелі пропонують номери від 70 – 80 євро за ніч. Звичайно, проживання в історичному центрі або неподалік пляжу коштуватиме дорожче.

Вид на Малагу / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Водночас в італійському Неаполі двомісний номер у готелі в середньому обходиться приблизно у 132 євро за ніч, тоді як у Валенсії аналогічний показник становить близько 116 євро. Водночас у невеликих містах Сицилії та Апулії можна знайти апартаменти за 60 – 90 євро на добу, особливо якщо бронювати житло заздалегідь. А от у Римі, Флоренції та Венеції ціни дорожчі.

Насправді вартість проживання в Італії та Іспанії майже однакова – тут все залежить від популярності локації.

Громадський транспорт: яку країну дешевше досліджувати?

Якщо під час відпустки ви плануєте відвідувати сусідні міста, то варто заздалегідь врахувати транспортні витрати. В Іспанії громадський транспорт у багатьох містах залишається доступним. Наприклад, у Малазі разовий квиток на міський автобус коштує 1,4 євро, а якщо придбати спеціальну картку на 10 поїздок, то вартість однієї знижується до 0,5 євро. У Валенсії одна поїздка громадським транспортом обійдеться орієнтовно у 1,5 – 2 євро.

В Італії ціни залежать від міста. У Неаполі разовий квиток на громадський транспорт коштує орієнтовно 1,5 – 2 євро, у Римі – близько 1,5 євро. Туристам, які планують багато пересуватися містом, вигідніше купувати проїзні на кілька днів.

Але є ще один нюанс: міжміські переїзди. В Іспанії можна скористатися автобусами та залізницею Renfe, а в Італії – регіональними поїздами Trenitalia. Якщо бронювати квитки завчасно, швидкісні поїзди в Італії можуть бути вигідними, проте безпосередньо перед поїздкою ціни часто зростають.

Італійський потяг Trenitalia / Фото Trenitalia

То яка країна все-таки дешевша?

За даними TruePrice, звичайні повсякденні покупки в Іспанії приблизно на 20% дешевші, ніж в Італії. Із 29 порівнюваних позицій 16 виявилися дешевшими в Іспанії, шість – в Італії, а решта мали приблизно однакову вартість.

Проте є цікавий нюанс: у розрахунку умовного туристичного дня, який включає два прийоми їжі, каву, воду, пиво, дві поїздки транспортом і коротку поїздку на таксі, Італія виявилася дешевшою – приблизно 38 євро проти 45 євро в Іспанії. Це ще раз доводить, що загальна вартість подорожі залежить від конкретних витрат, а не лише від країни.

Тому остаточний вибір залежить від ваших планів. Якщо хочеться недорого харчуватися, користуватися громадським транспортом і досліджувати великі міста, Іспанія може бути вигіднішим варіантом. Якщо ж мрієте про піцу в Неаполі, морські прогулянки Сицилією та відпочинок у невеликих містечках Апулії, Італія теж здатна приємно здивувати цінами.

Головне не обмежуватися загальним порівнянням Іспанії та Італії. Для бюджетної осінньої відпустки набагато важливіше правильно обрати регіон, уникати найпопулярніших туристичних центрів і бронювати житло заздалегідь. Тоді обидві країни можуть стати чудовим варіантом для подорожі без надмірних витрат.