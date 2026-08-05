Испансское озеро, которое еще называют "Буковинскими Мальдивами", расположено в селе Испас Вижницкого района. Благодаря необычайно прозрачной воде, насыщенному бирюзовому цвету и живописным пейзажам это место быстро стало популярным среди туристов и блогеров. В то же время озеро привлекает не только красотой, но и историями и легендами, которые уже много лет связывают с этим местом.

Почему испасское озеро называют "Буковинскими Мальдивами"?

Испасское озеро имеет площадь около 388 квадратных метров и расположено среди карпатских ландшафтов, где водоем окружают деревья и холмы. Наибольшее впечатление на посетителей производит вода. Она настолько прозрачна, что дно хорошо просматривается даже на глубине, а насыщенный бирюзовый оттенок делает озеро похожим на экзотические курорты.

Именно поэтому в сети его часто называют "Хрустальным озером", "Испанскими Мальдивами", "Черновицкими Мальдивами" или "Буковинскими Мальдивами". Даже в жаркие летние дни вода здесь остается прохладной, что делает отдых у озера особенно приятным.

Как выглядит озеро / инстаграм typical.cv

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Какие легенды связаны с этим водоемом?

Точное происхождение испасского озера документально не установлено. В то же время местные жители считают его особенным местом, вокруг которого существует немало преданий. Согласно одной из легенд, когда-то на этом месте стоял монастырь, который во время татарского нашествия провалился под землю.

Другая история рассказывает о церкви, построенной на месте старого монастыря, но впоследствии сгоревшей от удара молнии. Существуют также различные версии происхождения названия "Испас". Одни связывают его со словом "пастбище", другие с селом Спас, откуда после татарских нападений переселились люди.

Что еще посмотреть во время поездки?

Поездку к Испасскому озеру можно совместить с посещением других интересных мест села. Неподалеку находится Вознесенская церковь, построенная в 1856 году, барский двор и старинные дороги, сохранившиеся еще со времен турецкого и немецкого присутствия.

Село также хранит память о событиях Второй мировой войны. Здесь есть места, связанные с жителями Испаса, которые спасали еврейские семьи от уничтожения. Помимо исторических памятников, в селе до сих пор развиваются традиционные народные ремесла. Здесь занимаются лозоплетением, художественной вышивкой, изготовлением щеток и изделий из пластика, поэтому отдых можно совместить с знакомством с местной культурой.

Добраться до Испаса удобнее всего на собственном автомобиле или на такси. Село расположено примерно в 65 километрах от Черновцов и в 10 километрах от Вижницы. Дорога хорошо асфальтирована, а маршрут пролегает через живописные карпатские пейзажи.