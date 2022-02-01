Испания вводит визы для фрилансеров: что нужно знать

Пандемия заставила немало людей работать удаленно – дома, в кафе или на отдыхе. Это привело к введению разными странами специальных виз для цифровых кочевников.

Так, к списку государств, готовых принимать фрилансеров, присоединилась и курортная Испания. Там планируют ввести такие визы.

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Испания вводит визы для фрилансеров

В настоящее время парламент Испании должен утвердить проект "цифровых кочевников" – digital nomad visa. Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев.

Если его примут, то приезжать в Испанию на 12 месяцев смогут иностранцы из всех стран. Им не потребуется оформлять вид на жительство – только специальную визу.

Согласно стартапу Испании, иностранцы смогут жить и работать в стране от 6 до 12 месяцев, не требуя официальной рабочей визы, при условии, что получают по крайней мере 80% своего дохода, работая на не испанские компании,

– говорится в сообщении.

Как известно, получить визу могут удаленно работающие на зарубежные компании и имеющие документы, которые это подтвердят.

Визу разрешат продлить дважды. То есть, фрилансерам можно будет оставаться в стране на протяжении 3 лет.

Напомним, ранее в Испании уже создали годовую визу для иностранцев-фрилансеров, но им разрешили жить только в небольших деревнях.