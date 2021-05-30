Испания откроет свои порты для круизных лайнеров

Испания разрешит круизным судам причаливать к своим портам с 7 июня 2021 года. Так правительство хочет спасти туристическую сферу страны от последствий пандемии коронавируса.

Испания открывает порты для лайнеров

Государство запретило круизным судам причаливать к своим портам в июне 2020 года. Все потому, что тогда на них активно распространялась заболеваемость коронавирусом.

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Морские органы Испании разрешили принимать круизные лайнеры из-за падения уровня заболеваемости COVID-19 и увеличения количества прививок.

Судоходные компании должны будут выполнять меры, установленные министерством охраны здоровья для обеспечения полной безопасности как для пассажиров круизов, так и для городов, где они высаживаются,

– заявили в министерстве транспорта Испании.

Заметим, до пандемии Испания была второй по популярности страной для международных круизов в Европе.

Коронавирус в стране

По данным Worldometers, в Испании по состоянию на 30 мая 2021 года коронавирусом заразились более 3,6 миллиона человек. Из них 79 905 больных умерли, а 3,4 миллиона – выздоровели.

За сутки 29 мая COVID-19 диагностировали у 5,4 тысячи испанцев. Также известно, что 17 человек умерли от вируса.

С 7 июня Испания будет впускать всех вакцинированных путешественников из разных стран мира. Однако у туристов обязательно должна быть справка о вакцинации сертифицированным в Евросоюзе препаратом.