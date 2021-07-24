Испания открывается для украинцев: Кулеба рассказал, что нужно для въезда
24 июля 2021 , 16:39Читати новину українською
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Дмитрий Кулеба заявил, что с 27 июля гражданам Украины откроют въезд на территории Испании. По его словам, это станет возможным в соответствии с решением Совета Европы.
Министр иностранных дел отметил, что "свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД". Об этом он сообщил 24 июля на своей странице в твиттере.
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Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается,
– отметил глава дипломатии.
Дмитрий Кулеба добавил: "На въезде необходимы свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест".
В МИД объяснили правила въезда
Справка о прививках или тест требуется от всех путешественников в возрасте от 12 лет.
- ПЦР-тест должен быть сделан не ранее 72 часов до въезда;
- Быстрый тест должен быть сделан не ранее 48 часов до въезда.
- Принимается тоже справка о выздоровлении, если человек недавно переболел COVID-19.