В Испании объявили вакансию детектива среди туристов: он должен разоблачать подпольные вечеринки
Источник:Diken
Власти Испании предложили необычный метод борьбы с вечеринками на популярном курорте Ибица. Они хотят создать "детективный отряд" из туристов в возрасте от 30 до 40 лет, имеющие разоблачать подпольные сборы.
Детективы пол видом туристов будут проникать на незаконные массовые мероприятия и сообщать о месте их проведения правоохранителям. По мнению испанского правительства, это должно предотвратить распространение коронавируса иностранцев.
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Туристы-детективы на Ибице
Представитель местного самоуправления Мариано Хуан заявил, что вечеринки представляют угрозу для здоровья населения. Люди общаются между собой в социальных сетях, поэтому их необходимо попасть в закрытые круги.
На вечеринки ходят как туристы, так и те, кто здесь живет. Организаторы - это люди, которых общественность знает, и местным трудно сообщить о незаконных сборы в полицию. Поэтому мы решили обратиться за помощью извне. Мы уже две недели разговариваем с компанией, чтобы создать команду, которая будет информировать о вечеринках правоохранителям,
– рассказал он.
Мариано Хуан также отметил, что уже скоро сформируют детективный отряд и приступит к работе.
Какие ограничения действуют на испанском курорте
- На Ибице временно закрыты все ночные клубы, расположенные в помещении.
- Открыты только те, кто может организовать мероприятия на свежем воздухе.
- Для тех, кто хочет встретиться в ресторанах и барах, есть ограничение на количество человек.
- Запрещено собираться большими группами на частных территориях с 01:00 до 06:00.
- Для организаторов "подпольных вечеринок" предусмотрены штрафы до 600 тысяч евро.