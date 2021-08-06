В Испании объявили вакансию детектива среди туристов: он должен разоблачать подпольные вечеринки

Власти Испании предложили необычный метод борьбы с вечеринками на популярном курорте Ибица. Они хотят создать "детективный отряд" из туристов в возрасте от 30 до 40 лет, имеющие разоблачать подпольные сборы.

Детективы пол видом туристов будут проникать на незаконные массовые мероприятия и сообщать о месте их проведения правоохранителям. По мнению испанского правительства, это должно предотвратить распространение коронавируса иностранцев.

К слову Где отдохнуть в августе в Украине: 5 непопсовых локаций, которые подарят незабываемые эмоции

Туристы-детективы на Ибице

Представитель местного самоуправления Мариано Хуан заявил, что вечеринки представляют угрозу для здоровья населения. Люди общаются между собой в социальных сетях, поэтому их необходимо попасть в закрытые круги.

На вечеринки ходят как туристы, так и те, кто здесь живет. Организаторы - это люди, которых общественность знает, и местным трудно сообщить о незаконных сборы в полицию. Поэтому мы решили обратиться за помощью извне. Мы уже две недели разговариваем с компанией, чтобы создать команду, которая будет информировать о вечеринках правоохранителям,

– рассказал он.

Мариано Хуан также отметил, что уже скоро сформируют детективный отряд и приступит к работе.

Какие ограничения действуют на испанском курорте