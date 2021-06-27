Никаких масок и дистанции: Исландия отменила все карантинные ограничения
Источник:пресс-служба правительства Исландии
Исландия отменила все внутренние карантинные ограничения, которые действовали с начала пандемии. Такое решение власти приняли благодаря росту количества вакцинированного населения.
Поэтому с 26 июня жителям не нужно будет носить маски или соблюдать социальную дистанцию. Страна первой в Европе объявила об этом.
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В Исландии отменяют все COVID-ограничения
В Министерстве здравоохранения Исландии отметили, что 87% взрослого населения уже получили первую дозу вакцины против коронавируса. Зато 60% – полностью вакцинировались.
Поэтому в стране был выработан коллективный иммунитет. Именно поэтому власти приняли решение полностью отменить все внутрикарантинные ограничения.
В стране отменяется:
- обязательное пребывание в общественных местах в масках;
- соблюдение социального дистанцирования;
- ограничение на проведение различных мероприятий.
"Мы возвращаемся к жизни в обществе, в котором чувствуем себя комфортно. Мы стремились к этому с тех пор, как официально были введены первые карантинные мероприятия – 16 мая 2020 года", – говорится в официальном сообщении.
Меняются правила проверки на границе
В правительстве также сообщили, что с 1 июля меняются правила проверки на коронавирус тех, кто пересекает границу. Обязательное ПЦР-тестирование отменяется для туристов, которые предоставят справку о вакцинации.
Правило распространяется только на вакцины, одобренные Европейским агентством по оценке лекарственных средств или ВОЗ. Также при въезде в Исландию не будут тестировать на COVID-19 детей, рожденных после 2005 года.