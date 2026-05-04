В этой стране можно провести ночь в пустыне с бедуинами за тысячу гривен
- В пустыне Вади-Рам в Иордании туристы могут заночевать в лагере бедуинов за 980 гривен, включая экскурсию, ужин и ночевку под звездами.
- Пустыня Вади-Рам известна своими уникальными пейзажами и используется как локация для съемок фильмов, таких как "Дюна".
Не все лучшие путешествия требуют большого бюджета. Иногда ценный опыт где-то на краю света можно получить по цене ужина в Европе. Одной из таких возможностей является ночевка в лагере семьи бедуинов посреди пустыни.
Украинская путешественница, которая ведет свой блог в тиктоке @nast.anst, рассказала об уникальной возможности для туристов, которая к тому же стоит копейки.
Как туристам заночевать в пустыне?
В пустыне Вади-Рам в Иордании для туристов предлагают уникальные туры – экскурсия по пустыне, вкусный традиционный ужин и ночевка под звездами в палатке бедуинов – кочевого народа, который живет в пустынях Ближнего Востока и Северной Африки. Стоит это всего 980 гривен.
Такой атмосферы не почувствуешь больше нигде – здесь очень мало туристов, настоящие марсианские пейзажи. Можно взять экскурсию на джипе и кататься по песчаным дюнам. Это те эмоции, которые запомнятся на всю жизнь,
– рассказала украинка.
Не только украинка в восторге от такого опыта, Bedouin host camp& with tour имеет много положительных отзывов туристов на Booking, а сам тур оценен аж в 9,8 балла.
Вот что рассказывают другие туристы о туре по пустыне:
- "Мы совершили экскурсию на целый день и спали под звездами. Это было удивительно. Еда была вкусной, экскурсия очень приятной, а место прекрасное";
- "Если вы хотите почувствовать настоящий бедуинский опыт, то этот лагерь именно для вас. Очень милая и дружная семья, замечательная экскурсия по пустыне";
- "Это замечательное место посреди пустыни. Я пробыл целых три дня. Вечером мы разжигали костер и пробовали местные блюда".
Что известно о пустыне Вади-Рам?
Пустыня Вади-Рам расположена в провинции Акаба в Иордании, пишет Википедия. Днем температура воздуха в пустыне прогревается до +32 градусов, а ночью может опуститься даже до +4 градусов. Ландшафт пустыни очень разный – есть много каньонов, впадин и возвышенностей. Благодаря уникальным пейзажам это место не раз становилось площадкой для съемок фильмов – именно здесь снимали фильм "Дюна".
Посреди пустыни расположена одноименная деревня, где живут несколько сотен бедуинов, за жизнью которых и могут наблюдать туристы.
Что стоит знать туристам о путешествиях по Иордании?
В последнее время Иордания становится популярным направлением среди опытных украинских туристов. Тревел-блогер @dashassk_ рассказывала, что цены в этой стране очень доступные – за всю поездку она потратила всего 520 евро и это вместе с добиранием.
Туристы, которые прибывают в Иорданию, должны обязательно приобрести Jordanpass – это одновременно виза и входной билет в большинство туристических достопримечательностей. К слову, туристические достопримечательности в Иордании – это не только древний город Петра. Здесь есть и Мертвое море, и пустыня, о которой мы выше рассказывали, и колоритные города.
Эксперты уже признали Иорданию одной из тех стран, которые развивают туризм и нуждаются в посетителях.
Частые вопросы
Какая уникальная возможность для туристов есть в пустыне Вади-Рам?
В пустыне Вади-Рам туристам предлагают уникальные туры – экскурсия, традиционный ужин и ночевка под звездами в палатке бедуинов. Это стоит всего 980 гривен.
Чем особенна пустыня Вади-Рам?
Пустыня Вади-Рам известна своими марсианскими пейзажами и разнообразным ландшафтом – каньоны, впадины и возвышенности. Она была съемочной площадкой для фильма "Дюна".
Что стоит знать туристам о путешествиях в Иорданию?
Туристы должны приобрести Jordanpass, который является одновременно визой и билетом в туристические места. Цены в Иордании доступны, а туристические достопримечательности включают Мертвое море, пустыни и колоритные города.
