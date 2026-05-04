В этой стране можно провести ночь в пустыне с бедуинами за тысячу гривен

Не все лучшие путешествия требуют большого бюджета. Иногда ценный опыт где-то на краю света можно получить по цене ужина в Европе. Одной из таких возможностей является ночевка в лагере семьи бедуинов посреди пустыни.

Украинская путешественница, которая ведет свой блог в тиктоке @nast.anst, рассказала об уникальной возможности для туристов, которая к тому же стоит копейки.

Как туристам заночевать в пустыне?

В пустыне Вади-Рам в Иордании для туристов предлагают уникальные туры – экскурсия по пустыне, вкусный традиционный ужин и ночевка под звездами в палатке бедуинов – кочевого народа, который живет в пустынях Ближнего Востока и Северной Африки. Стоит это всего 980 гривен.

Такой атмосферы не почувствуешь больше нигде – здесь очень мало туристов, настоящие марсианские пейзажи. Можно взять экскурсию на джипе и кататься по песчаным дюнам. Это те эмоции, которые запомнятся на всю жизнь,

– рассказала украинка.

Не только украинка в восторге от такого опыта, Bedouin host camp& with tour имеет много положительных отзывов туристов на Booking, а сам тур оценен аж в 9,8 балла.

Вот что рассказывают другие туристы о туре по пустыне:

"Мы совершили экскурсию на целый день и спали под звездами. Это было удивительно. Еда была вкусной, экскурсия очень приятной, а место прекрасное";

"Если вы хотите почувствовать настоящий бедуинский опыт, то этот лагерь именно для вас. Очень милая и дружная семья, замечательная экскурсия по пустыне";

"Это замечательное место посреди пустыни. Я пробыл целых три дня. Вечером мы разжигали костер и пробовали местные блюда".

Украинка рассказала о ночевке посреди пустыни: видео

Что известно о пустыне Вади-Рам?

Пустыня Вади-Рам расположена в провинции Акаба в Иордании, пишет Википедия. Днем температура воздуха в пустыне прогревается до +32 градусов, а ночью может опуститься даже до +4 градусов. Ландшафт пустыни очень разный – есть много каньонов, впадин и возвышенностей. Благодаря уникальным пейзажам это место не раз становилось площадкой для съемок фильмов – именно здесь снимали фильм "Дюна".

Посреди пустыни расположена одноименная деревня, где живут несколько сотен бедуинов, за жизнью которых и могут наблюдать туристы.

Экскурсия по пустыне Вади-Рам / Фото Zheng

Что стоит знать туристам о путешествиях по Иордании?

В последнее время Иордания становится популярным направлением среди опытных украинских туристов. Тревел-блогер @dashassk_ рассказывала, что цены в этой стране очень доступные – за всю поездку она потратила всего 520 евро и это вместе с добиранием.

Туристы, которые прибывают в Иорданию, должны обязательно приобрести Jordanpass – это одновременно виза и входной билет в большинство туристических достопримечательностей. К слову, туристические достопримечательности в Иордании – это не только древний город Петра. Здесь есть и Мертвое море, и пустыня, о которой мы выше рассказывали, и колоритные города.

Эксперты уже признали Иорданию одной из тех стран, которые развивают туризм и нуждаются в посетителях.