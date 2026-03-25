Вы точно влюбитесь в этот город: что посмотреть в Ужгороде за несколько дней

Ужгород – это компактный, но очень атмосферный город. Здесь можно прогуляться по набережной с липовой аллеей и кафе, подняться к Ужгородскому замку с панорамными видами, посетить скансен с аутентичными закарпатскими домами и пройтись по центральной площади с мини-скульптурками.

Ужгород – это идеальный город для короткого путешествия, где сочетаются уютные прогулочные локации, история и природа. Ниже, со ссылкой на пост страницы dariya_aleinikova, мы расскажем об обязательных локациях для посещения.

Куда пойти в Ужгороде, если вы здесь на несколько дней?

Набережная

Одна из самых любимых локаций для прогулок в Ужгороде. Здесь сочетаются кафе, липовая аллея, большая зеленая зона у реки и уютные улочки, в которые хочется свернуть. Это место привлекает в любое время года.

Ужгородский замок

Исторический памятник с уютной территорией и хорошими панорамными видами. Внутри расположены музейные экспозиции, а сама атмосфера делает это место обязательным для посещения.

Музей народной архитектуры и быта

Музей под открытым небом с аутентичными хижинами, воспроизводящих жизнь закарпатского села. Расположен рядом с замком и сочетает природу и историю.

Площадь Театральная и пешеходный мост

Центральная часть города, где можно увидеть известные минискульптуры, разбросаны по обе стороны набережной.



Площадь Театральная / фото Visit Uzhhorod

Боздошский парк

Большой парк для отдыха с аттракционами, кафе, шашлычной и даже контактным зоопарком. Есть как активные зоны, так и тихие места ближе к природе.

Парк возле УжНУ

Атмосферная локация, особенно во время заката. Здесь есть качели, теннисные столы и зоны для отдыха, а само пространство продолжают обустраивать.

А если хотите перекусить с хорошими видами на город, стоит посетить в Shtefanyo, рекомендует 0lesyao. Это одна из самых популярных кондитерских города, где подают авторские десерты, свежую выпечку и кофе. Особенно известно заведение своим фирменным "Ужгородским тортом" и макарунами, которые считаются одними из лучших в городе.



Shtefanyo / фото TripAdvisor

