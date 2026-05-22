Что посетить и сделать туристу в Гизе, где уже в эту субботу состоится бой Александр – Верховен

Гиза привлекает туристов со всего мира, а уже завтра, 23 мая 2026 года, ожидается новый всплеск интереса к региону: здесь состоится долгожданный бой Александра Усика и Рика Верховена. В то же время городу есть что предложить посетителям и вне спортивного события.

Уже в эту субботу украинский боксер Александр Усик проведет чемпионский поединок в Египте, где будет защищать титул в супертяжелом весе в рамках турнира The Ring "Glory in Giza". Когда-то Гиза ассоциировалась у туристов исключительно с пирамидами, однако сегодня это гораздо больше, чем просто одна из самых известных достопримечательностей мира. Чтобы не потеряться среди десятков локаций и развлечений, 24 Канал собрал самые интересные вещи, которые стоит сделать туристу. Но начнем мы рассказ с известных пирамид, а именно – как они образовались.

Чем особые пирамиды Гизы и как они образовались?

Пирамиды Гизы являются старейшим и единственным сохранившимся чудом из семи чудес древнего мира. Этот грандиозный комплекс возник на скалистом плато на западном берегу реки Нил вблизи современного Каира благодаря усилиям правителей IV династии Древнего Египта примерно в 2575 – 2465 годах до нашей эры, рассказывает Britannica. Строительство этих гигантских монументов продолжалось десятилетиями с помощью колоссальных наклонных и круговых набережных из кирпича, земли и песка, которыми рабочие с помощью санок, роликов и рычагов поднимали вверх огромные каменные глыбы.

Вопреки мифам о миллионах рабов, современные археологи выяснили, что комплекс строили постоянные команды из около 20 000 профессиональных наемных рабочих, ремесленников и вспомогательного персонала: врачей, пекарей и священников, для которых рядом возводили целые рабочие кварталы с мастерскими и гробницами. В 1979 году весь этот исторический район вместе с соседними некрополями Мемфиса был официально признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Три главные пирамиды Гизы:

Великая пирамида Хуфу (Хеопса): старейшее, самое большое и самое колоссальное единственное здание, когда-либо возведенное на планете. Она весит около 5,75 миллиона тонн и состоит из 2,3 миллиона тщательно вытесанных каменных блоков, а ее первоначальная высота составляла 147 метров, хотя из-за потери внешней известняковой облицовки сейчас она равна 138 метрам.

Вход в Большую пирамиду расположен на северной стороне на высоте 18 метров над землей, откуда наклонный коридор ведет вниз, пробивая скалистый грунт. С этого же коридора начинается подъемный путь, который ведет в комнату, известной как Палата Королевы, и открывает доступ к большой наклонной галерее длиной 46 метров.



Планировка Великой пирамиды / фото Britannica

В конце этой галереи расположена Королевская палата – главная погребальная комната, полностью выстлана и покрыта огромными гранитными блоками. Чтобы защитить потолок камеры от колоссального веса верхних слоев каменной кладки, над ней возвели пять специальных отсеков, разделенных массивными гранитными плитами для отвода давления сооружения.

Из этой комнаты косо наружу выходят две узкие шахты, которые могли служить как для религиозных ритуалов, так и для обычной вентиляции. Поскольку все пирамиды были полностью разграблены еще в древности и средневековье, оригинальные могильные товары и мумии в погребальных камерах до нашего времени не сохранились.

Что увидеть и сделать туристу в Гизе?

Большой Сфинкс

Огромная статуя с телом льва и человеческой головой была вырезана прямо из скалы примерно в 2500 году до нашей эры. Туристы традиционно фотографируются у лица Сфинкса, однако стоит пройти дальше, чтобы увидеть его гигантские лапы и масштаб памятника полностью.

Поужинать с видом на пирамиды

За последние годы Гиза стала значительно современнее, а рядом с памятниками появились стильные рестораны и кафе. Некоторые заведения предлагают традиционную египетскую кухню просто с видом на пирамиды. Особенно популярны среди туристов вечерние ужины на террасах, когда древние сооружения подсвечиваются в темноте.

Посетить Большой Египетский музей

Новый Большой Египетский музей уже называют одним из главных культурных событий века. Именно здесь собрали легендарные сокровища Тутанхамона, древние статуи, украшения и артефакты, которые годами хранились в разных коллекциях. Музей настолько масштабный, что на его осмотр советуют выделять минимум полдня.

Большой Египетский музей / фото Richard Mortel

Посмотреть на пирамиды с высоты

Для любителей экстрима в Гизе доступны полеты на парамоторе над пустыней и пирамидами. Во время такого путешествия можно увидеть знаменитый комплекс с высоты птичьего полета.

Варианты транспорта из аэропорта Гизы

Самый распространенный способ – это такси, которые легко найти возле терминалов. Перед поездкой рекомендуется заранее согласовать стоимость или убедиться, что водитель пользуется счетчиком. Часто таксисты хорошо ориентируются в городе и могут даже выступать своеобразными "неформальными гидами" во время первой поездки.

Также популярны сервисы вызова авто через приложения, в частности Uber и Careem, рассказывает MKCL. Они работают в Каире и Гизе стабильно, позволяют заранее видеть стоимость поездки и выбрать более комфортный и предсказуемый вариант трансфера прямо в отель или к комплексу пирамид. Для бюджетных путешественников доступен общественный транспорт, в частности автобусы, соединяющие аэропорт с различными районами города. В то же время этот вариант может быть менее удобным для туристов из-за сложных маршрутов и необходимости ориентироваться на месте.

Отдельно стоит упомянуть частные трансферы, которые часто организуют отели или туроператоры. Это один из самых удобных вариантов, ведь водитель заранее встречает пассажиров в аэропорту и доставляет их непосредственно к месту назначения. Также в аэропорту доступны сервисы проката автомобилей для тех, кто планирует самостоятельно путешествовать по Египту. В то же время следует учитывать интенсивный местный трафик, который может быть сложным для неопытных водителей.