Часы здесь считают по-другому: что это за страна, где турист может потеряться во времени

В мире есть страна, в которой буквально можно отправиться в прошлое, ведь недавно там только начался 2019 год. Но это еще не все – местные жители отсчитывают часы по-другому, поэтому туристы могут просто запутаться во времени.

Речь идет об Эфиопии, которая удивляет уже на этапе планирования путешествия. Эфиопия выделяется даже на фоне других африканских стран. Здесь сохранились традиции, имеющие многовековую историю, а привычные для путешественников вещи могут работать совсем по-другому. Календарь – далеко не единственная особенность страны. Перед поездкой в Эфиопию стоит узнать несколько фактов, которые помогут лучше понять местную культуру и не растеряться из-за непривычных для европейца правил. Подробнее расскажет 24 Канал.

Что нужно знать туристам об Эфиопии?

1. В Эфиопии сейчас другой год

Эфиопия использует собственный календарь, который отличается от григорианского примерно на семь – восемь лет. Он состоит из 13 месяцев: 12 месяцев имеют по 30 дней, а последний – 5 или 6 дней в зависимости от года. Поэтому 11 сентября 2026 года по эфиопскому календарю начался 2019 год.

Причина, почему в Эфиопии сейчас другой год, заключается в старых расчетах. В 500 году нашей эры Католическая церковь изменила свои расчеты относительно даты рождения Христа, тогда как Эфиопская православная церковь сохранила более древние библейские расчеты.

Эфиопский рынок / Фото Depositphotos

2. Здесь существует своя система отсчета времени

Еще одна особенность, которая может сбить с толку путешественника, – местный способ отсчета времени. Поскольку страна расположена близко к экватору, продолжительность светового дня там почти не меняется в течение года. Поэтому местным жителям удобнее и логичнее делить сутки на два четких 12-часовых цикла: день и ночь. Новый день в Эфиопии начинается с восхода солнца в 12:00, что по привычному для европейцев времени соответствует примерно 6 часам утра.

То есть договоренность о встрече в 2 часа означает 8 утра по европейскому времени. При организации экскурсий, трансферов или встреч лучше уточнять, по какой системе указано время.

Обратите внимание! В последние годы Эфиопия стала популярной среди туристов – поток иностранцев в эту страну вырос на 40%. Правительство страны всячески старается этому способствовать, развивая инфраструктуру и авиасообщение. В то же время туристам нравится Эфиопия благодаря самой вкусной в Африке кухне и интересной истории.

3. В Эфиопии есть своя письменность

Пожалуй, первое, что удивляет туриста, приезжающего в Эфиопию, – это вывески с уникальным письмом. Речь идет об эфиопской письменности, или геезе. В настоящее время эта письменность используется в Эфиопии и Эритрее для амхарского языка.

Эфиопская письменность возникла на основе южноаравийского консонантного письма, состоявшего исключительно из согласных, еще в первых веках до нашей эры. Примерно в 4 веке нашей эры, с принятием христианства Аксумским царством, алфавит эволюционировал: в нем появились знаки для обозначения гласных звуков.

Каждый из 33 базовых согласных имеет около 7 различных форм в зависимости от гласного, поэтому полный алфавит насчитывает более 200 уникальных знаков. Пишут им слева направо.

Амхарские буквы / Фото Центра исследования Африки

4. Цифры в Эфиопии тоже другие

Эфиопия также имеет свои собственные уникальные цифры, которые визуально похожи на греческие буквы с черточками сверху и снизу. Правда, в быту чаще используют латинские цифры, однако традиционные цифры до сих пор активно используются в православном календаре, религиозной литературе и в качестве декоративного или культурного элемента.

5. В Эфиопии существуют собственные традиции празднования Нового года

Эфиопский Новый год – Энкутаташ – приходится на сентябрь и знаменует завершение сезона дождей и начало нового года по местному календарю. Праздник не менее атмосферный, чем привычный для нас Новый год: люди навещают родственников, поют традиционные песни, дарят цветы и готовят праздничные блюда.

Туристам стоит запланировать поездку в Эфиопию на сентябрь, ведь это один из самых интересных периодов в ее календаре.