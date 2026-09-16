Здесь лошадей больше, чем людей: что туристам нужно знать о Монголии

Монголия – это точно не популярное туристическое направление. Сюда едут те путешественники, которые уже побывали в Европе и популярных странах Азии, а теперь ищут новых впечатлений. Здесь можно провести ночь в традиционной юрте посреди степи, увидеть пустыню Гоби, а за пределами столицы долго не встретить ни одного населенного пункта.

Монголия отличается интересной кочевой культурой, непривычной для европейского туриста кухней, древней историей и своими правилами повседневной жизни. О том, что стоит знать туристам, планирующим поездку в эту страну, рассказывает 24 Канал.

Какие факты о Монголии заинтересуют туристов?

1. Монголия – одна из наименее густонаселенных стран мира

Монголия занимает огромную территорию между Россией и Китаем, но при этом на ней проживает всего около 3,5 миллиона человек. Значительная часть населения сосредоточена в столице – Улан-Баторе. Поэтому за пределами города туристу стоит быть готовым к совершенно иной жизни. Между населенными пунктами могут быть большие расстояния, а мобильная связь и инфраструктура доступны далеко не везде.

2. Местные жители до сих пор живут в юртах

По разным оценкам, около 35 – 40% всего населения Монголии до сих пор постоянно живет в юртах. Треть монголов продолжают вести кочевой или полукочевой образ жизни, перегоняя скот несколько раз в год. Поэтому юрта для них – идеальный дом, поскольку опытная семья может разобрать или собрать ее всего за несколько часов.

Хотя люди живут посреди бескрайней степи, их быт модернизирован. Современные кочевники активно используют солнечные панели и ветрогенераторы для производства электричества

Туристы также могут останавливаться в юртах специальных туристических лагерей. Внутри обычно есть кровати, печь и основные бытовые удобства, хотя уровень комфорта зависит от конкретного лагеря.

Юрта в Монголии / Фото Depositphotos

3. Самая интересная Монголия начинается за пределами столицы

Улан-Батор – главный транспортный, экономический и культурный центр страны, но уникальные впечатления турист может получить во время поездок по регионам.

Популярными направлениями являются пустыня Гоби, национальный парк Теренджи, озеро Хубсугул и долина Орхона. При этом стоит учитывать большие расстояния: поездка по стране может потребовать значительно больше времени, чем кажется на карте.

4. Лошадей в Монголии больше, чем людей

Лошадь имеет огромное значение в монгольской истории и традициях. Верховая езда веками была частью жизни кочевников, а сегодня лошади остаются важной частью культуры страны. Более того, лошадей в Монголии больше, чем людей – их поголовье насчитывает от 4,5 до 5,1 миллиона голов. В стране даже существует поговорка: "Монгол без лошади – что птица без крыла".

В Монголии проходит знаменитый фестиваль Наадам, в ходе которого проводятся традиционные соревнования по конным скачкам, монгольской борьбе и стрельбе из лука.

Лошади пасутся в Монголии / Фото Depositphotos

5. Погода в Монголии меняется очень быстро

Монголия имеет резко континентальный климат. Лето может быть жарким, а зимы – чрезвычайно холодными. Из-за огромных открытых просторов и особенностей рельефа температура заметно меняется даже в течение суток.

Поэтому во время поездки за пределы Улан-Батора стоит тщательно подбирать одежду и не ориентироваться только на прогноз для столицы. В степи условия другие.

Монголия – это прекрасное направление для тех, кто ищет не классический городской туризм, а путешествие с длительными переездами, природой и знакомством с местной культурой. При этом очень важно заранее продумать транспорт, ночлеги и маршрут. Если хочется увидеть не только столицу, но и степи, Гоби или отдаленные природные локации, лучше заложить на путешествие достаточно времени.