Индонезия сократила срок карантина для иностранных туристов

Правительство Индонезии решило ослабить правила въезда для иностранных туристов. Теперь им придется провести на обязательной самоизоляции не 5 дней, а всего 3 дня.

Решение касается и местных жителей, приезжающих в Индонезию из-за границы. Об этом сообщил министр-координатор по экономическим вопросам Айрланга Хартарто.

Читайте также Уже не 10 дней: Япония сократит срок самоизоляции для одной категории иностранцев

Индонезия сократила карантин для туристов

Теперь по прибытии туристам нужно провести всего три дня в специальной гостинице. На последний – сдать ПЦР-тест. Если результат окажется отрицательным, можно будет свободно путешествовать по стране.

Это правило применяется к международным путешественникам, выполнившим требования, включая полную вакцинацию и отрицательный результат ПЦР-теста, с момента их отъезда, по прибытии в Индонезию и по окончании карантинного периода,

– объяснил Хартарто.

Кроме того, внутренние путешественники, получившие полную вакцинацию, обязаны показать отрицательные результаты теста на антиген или ПЦР для тех, кто получил только одну дозу вакцины.

Хартарто подчеркнул, что пандемия COVID-19 в Индонезии сейчас находится под контролем, поскольку количество случаев продолжает уменьшаться.

На сегодня приезжать в Индонезию могут только привитые путешественники – те, кто вакцинирован одобренными властью и ВОЗ препаратами.

COVID-19 в Индонезии: последние данные