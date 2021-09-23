Индия готовится открыть границы для иностранных туристов

Правительство Индии готовится открыть страну для иностранных туристов в ближайшее время. Ее границы оставались закрытыми более 18 месяцев.

Решение рассматривается в связи с сокращением количества заболеваемости COVID-19 в стране. МВД Индии сейчас обсуждает условия открытия.

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Индия откроется для иностранцев

Соответствующее решение об открытии границ и условия въезда планируют принять в течение ближайших 10 дней.

При этом в МВД страны еще обсуждают, следует ли пускать невакцинированных путешественников и запрещать ли въезд с "красных" стран.

Также правительство заявило, что открытие границ будет поэтапным. Поэтому неизвестно, будет ли действовать требование карантина по прибытию.

Стимул для путешествий в Индию

Страна будет предлагать иностранным туристам бесплатные визы.

Первым 500 тысячам туристов могут вручить бесплатные визы в попытке возродить сектора туризма, гостеприимства и авиации, пострадавших от пандемии COVID-19 с марта 2020 года, когда было объявлено о национальном локдауне,

– говорится в сообщении.

По мнению чиновников, это будет способствовать возрождению туристической и авиационной отрасли.

Предполагается, что акция продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все пятьсот тысяч туристических виз.