Индия готовится открыть границы для иностранных туристов
Источник:Travel Off Path
Правительство Индии готовится открыть страну для иностранных туристов в ближайшее время. Ее границы оставались закрытыми более 18 месяцев.
Решение рассматривается в связи с сокращением количества заболеваемости COVID-19 в стране. МВД Индии сейчас обсуждает условия открытия.
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Индия откроется для иностранцев
Соответствующее решение об открытии границ и условия въезда планируют принять в течение ближайших 10 дней.
При этом в МВД страны еще обсуждают, следует ли пускать невакцинированных путешественников и запрещать ли въезд с "красных" стран.
Также правительство заявило, что открытие границ будет поэтапным. Поэтому неизвестно, будет ли действовать требование карантина по прибытию.
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Страна будет предлагать иностранным туристам бесплатные визы.
Первым 500 тысячам туристов могут вручить бесплатные визы в попытке возродить сектора туризма, гостеприимства и авиации, пострадавших от пандемии COVID-19 с марта 2020 года, когда было объявлено о национальном локдауне,
– говорится в сообщении.
По мнению чиновников, это будет способствовать возрождению туристической и авиационной отрасли.
Предполагается, что акция продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все пятьсот тысяч туристических виз.По данным Worldometer, по состоянию на 23 сентября 2021 года в Индии обнаружено 33 563 421 случай заражения коронавирусом, из них 446 080 летальных.