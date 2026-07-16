Где родился кандидат на пост министра обороны Игорь Клименко и что стоит посмотреть в этом городе

Министр внутренних дел Игорь Клименко может возглавить Министерство обороны в новом правительстве Сергея Корецкого. Его кандидатура была озвучена во время заседания фракции "Слуги народа" с участием президента. На фоне этих кадровых изменений многим стало интересно, откуда он родом.

Игорь Клименко с 14 июля 2026 года временно исполняет обязанности министра внутренних дел Украины. Ранее он возглавлял МВД в 2023 – 2026 годах, а до этого был главой Национальной полиции Украины. Родился 25 октября 1972 года в Киеве, высшее образование получил в Харьковском военном университете.

Что интересного туристу посмотреть в столице Украины?

Киево-Печерская лавра

Одной из самых известных достопримечательностей Киева является Киево-Печерская лавра – историко-культурный комплекс, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении веков она остается одним из главных духовных центров Украины. На ее территории расположены многочисленные храмы, монастырские постройки, колокольни и знаменитые пещеры, где покоятся мощи святых.

Киево-Печерская лавра / фото Canva

Отдельного внимания заслуживает Успенский собор, а также Большая лаврская колокольня, с которой открывается панорамный вид на столицу. Кроме того, на территории комплекса работают несколько музеев, среди которых Музей микроминиатюр Николая Сядристого.

Софийский собор

Еще одной знаковой достопримечательностью столицы является Софийский собор – одна из древнейших христианских святынь Украины, построенная еще в XI веке. Собор известен уникальными мозаиками и фресками времен Киевской Руси, значительная часть которых сохранилась до наших дней. Туристы также часто поднимаются на колокольню, откуда открывается вид на исторический центр Киева и Софийскую площадь.

Софийский собор / фото Canva

Какие места лучше всего передают атмосферу столицы?

Андреевский спуск

Андреевский спуск считается одной из самых атмосферных улиц Киева. Главным архитектурным украшением спуска является Андреевская церковь, построенная по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в XVIII веке. Сама улица привлекает исторической застройкой, музеями, художественными пространствами и заведениями, где можно отдохнуть после прогулки.

Андреевский спуск / фото Smyk iLya

Площадь Независимости и Крещатик

Площадь Независимости – центральная площадь страны и один из самых известных символов современной Украины. Именно здесь проходят государственные торжества, праздничные мероприятия и важные общественные события. Рядом проходит главная улица столицы Крещатик. По выходным она традиционно становится пешеходной, что делает ее одним из самых популярных мест для прогулок как среди киевлян, так и среди туристов.

Куда стоит заглянуть любителям природы и музеев?

Национальный ботанический сад имени Николая Гришко

Одной из крупнейших зеленых зон Киева является Национальный ботанический сад имени Николая Гришко. Он известен большой коллекцией растений из разных уголков мира, а особой популярностью пользуется в период цветения магнолий, сирени и роз. На территории сада также работают оранжереи с экзотическими растениями, а многочисленные аллеи и смотровые площадки делают его популярным местом для неспешных прогулок.

Виды из ботанического сада: смотреть видео

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

К числу самых посещаемых музейных комплексов Киева относится Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Он расположен возле монументальной скульптуры "Родина-мать", которая давно стала одним из символов столицы.

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне / фото Википедии

Экспозиции музея посвящены событиям Второй мировой войны, а также современной истории Украины. Помимо выставочных залов, комплекс привлекает смотровыми площадками, откуда открываются виды на Днепр и правобережную часть Киева.