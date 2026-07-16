Игорь Клименко с 14 июля 2026 года временно исполняет обязанности министра внутренних дел Украины. Ранее он возглавлял МВД в 2023 – 2026 годах, а до этого был главой Национальной полиции Украины. Родился 25 октября 1972 года в Киеве, высшее образование получил в Харьковском военном университете.
Что интересного туристу посмотреть в столице Украины?
- Киево-Печерская лавра
Одной из самых известных достопримечательностей Киева является Киево-Печерская лавра – историко-культурный комплекс, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении веков она остается одним из главных духовных центров Украины. На ее территории расположены многочисленные храмы, монастырские постройки, колокольни и знаменитые пещеры, где покоятся мощи святых.
Киево-Печерская лавра / фото Canva
Отдельного внимания заслуживает Успенский собор, а также Большая лаврская колокольня, с которой открывается панорамный вид на столицу. Кроме того, на территории комплекса работают несколько музеев, среди которых Музей микроминиатюр Николая Сядристого.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
- Софийский собор
Еще одной знаковой достопримечательностью столицы является Софийский собор – одна из древнейших христианских святынь Украины, построенная еще в XI веке. Собор известен уникальными мозаиками и фресками времен Киевской Руси, значительная часть которых сохранилась до наших дней. Туристы также часто поднимаются на колокольню, откуда открывается вид на исторический центр Киева и Софийскую площадь.
Софийский собор / фото Canva
Какие места лучше всего передают атмосферу столицы?
- Андреевский спуск
Андреевский спуск считается одной из самых атмосферных улиц Киева. Главным архитектурным украшением спуска является Андреевская церковь, построенная по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в XVIII веке. Сама улица привлекает исторической застройкой, музеями, художественными пространствами и заведениями, где можно отдохнуть после прогулки.
Андреевский спуск / фото Smyk iLya
- Площадь Независимости и Крещатик
Площадь Независимости – центральная площадь страны и один из самых известных символов современной Украины. Именно здесь проходят государственные торжества, праздничные мероприятия и важные общественные события. Рядом проходит главная улица столицы Крещатик. По выходным она традиционно становится пешеходной, что делает ее одним из самых популярных мест для прогулок как среди киевлян, так и среди туристов.
Куда стоит заглянуть любителям природы и музеев?
- Национальный ботанический сад имени Николая Гришко
Одной из крупнейших зеленых зон Киева является Национальный ботанический сад имени Николая Гришко. Он известен большой коллекцией растений из разных уголков мира, а особой популярностью пользуется в период цветения магнолий, сирени и роз. На территории сада также работают оранжереи с экзотическими растениями, а многочисленные аллеи и смотровые площадки делают его популярным местом для неспешных прогулок.
Виды из ботанического сада: смотреть видео
- Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне
К числу самых посещаемых музейных комплексов Киева относится Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Он расположен возле монументальной скульптуры "Родина-мать", которая давно стала одним из символов столицы.
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне / фото Википедии
Экспозиции музея посвящены событиям Второй мировой войны, а также современной истории Украины. Помимо выставочных залов, комплекс привлекает смотровыми площадками, откуда открываются виды на Днепр и правобережную часть Киева.