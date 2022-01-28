Иерусалим неожиданно засыпало снегом: сказочные фото и видео заснеженных улиц
Источник:Aljazeera
26 января в Израиле стало снежить. К утру следующего Иерусалим уже был полностью покрыт ковром белого снега.
Такое погодное явление в Иерусалиме не впервые – в 2021 году снегопад наблюдали 17 февраля.
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Иерусалим засыпало снегом
Из-за сильного зимнего шторма снегом занесло большую часть региона.
Знаменитый золотой Купол Скалы, на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, тоже засыпался снегом. Палестинцы особенно рады такой погоде, поэтому собираются перед ним и развлекаются.
Палестинцы перед заснеженным Куполом Скалы / Фото AP Photo
Из-за опасных дорожных условий полиция страны закрыла главные автомагистрали на горном Западном берегу, так же как школы и предприятия. Пока их закрыли на день, поскольку городские снегоочистители расчищали улицы.
Зимний шторм охватил Восточное Средиземноморье, вызвав сильные дожди и ветер на Ближнем Востоке.
Пользователи сети активно делятся фото и видео заснеженных улиц Иерусалима. Вот несколько из них:
Снегопад в Иерусалиме: сказочное видео
Смотрите видео необычной погоды в Израиле:
Снегу в Иерусалиме радуются все: видеоНапомним: в начале этой недели снеговые осадки наблюдали в турецкой Анталии и на курортных островах Греции.