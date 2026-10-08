Самое время посетить самый жаркий город Испании: как при этом почти не потратить деньги

Севилью называют самым жарким городом Испании и даже одним из самых жарких городов Европы. Летом столбики термометров регулярно поднимаются выше отметки +36 градусов, а максимальная температура часто достигает +40...+45 градусов. В октябре летняя жара уже спадает, поэтому самое время спланировать поездку в Севилью.

Осень позволяет осмотреть Севилью в спокойном темпе и без палящего солнца над головой. 24 Канал предлагает готовый маршрут на 2 дня, который поможет увидеть самое интересное в самом жарком городе Испании.

Куда пойти в Севилье?

День 1

Знакомство с городом стоит начать с исторического центра. Главная достопримечательность маршрута – Севильский собор и его знаменитая колокольня Хиральда. Храм возвели на месте бывшей Великой мечети XII века, а сейчас он является самым большим готическим собором во всем мире. Башня высотой 97,5 метра остается одним из главных символов Севильи. Вместо традиционных лестниц внутри сооружено 35 широких пандусов – по ним, согласно исторической традиции, султан мог подниматься верхом.

Чтобы увидеть город с высоты, стоит подняться на Хиральду. Но если бюджет ограничен, то это развлечение можно оставить на другой раз: вокруг собора достаточно бесплатных мест для прогулки.



Севильский собор и Хиральда / Фото Devansh

От собора отправляйтесь в Санта-Крус – бывший еврейский квартал Севильи. Сюда не нужно покупать билеты или составлять подробный маршрут. Лучше всего просто заблудиться в лабиринте узких улочек, пройти через небольшие площади и внутренние дворики, разглядывая традиционные андалузские дома. Именно здесь лучше всего ощущается атмосфера Севильи.

Следующая локация – Королевский Алькасар. Это комплекс дворцов, история которого уходит корнями в 10 век. Особенно известен дворец короля Педро I в стиле мудехар, где соединились христианские и исламские архитектурные традиции. Кстати, испанская королевская семья до сих пор использует Алькасар во время пребывания в Севилье.

В октябре комплекс сокращает часы работы, поэтому доступен для туристов до 17:00. Последних посетителей пропускают за 30 минут до закрытия. Билет лучше купить заранее онлайн, ведь Алькасар – одна из самых популярных достопримечательностей города.

Алькасар в Севилье / Фото Yolanda

Вечер – лучшее время, чтобы познакомиться с другой Севильей. Город является одним из ключевых центров фламенко. Если хочется аутентичной атмосферы, то ищите не масштабное сценическое шоу, а tablao или peña flamenca – небольшие площадки и клубы, где выступают певцы, гитаристы и танцоры. Не обязательно искать самое дорогое шоу, ведь камерное выступление в небольшом заведении может поразить даже больше.

День 2

Утро второго дня в Севилье стоит начать с площади Испании, вдоль которой расположены керамические панно, посвященные испанским провинциям. Здесь можно не торопиться: прийти утром, прогуляться вдоль каналов, рассмотреть керамические панно и сделать фотографии, пока солнце еще не стало слишком ярким.

От площади сразу направляйтесь в парк Марии-Луизы. Это один из самых приятных бесплатных маршрутов в Севилье. Парк занимает около 340 тысяч квадратных метров и отличается большим разнообразием растений. Не нужно пытаться обойти его полностью. Достаточно прогуляться по аллеям, зайти на Plaza de América, а затем постепенно возвращаться в сторону центра.

После парка отправляйтесь к реке и переходите на другой берег. Триана – очень колоритный район, где можно гулять без четкого плана, заглядывать во дворы и рассматривать керамику. Обязательно стоит заглянуть на рынок Трианы, который работает еще с 1823 года. Это хорошее место для обеда вместо попсовых ресторанов в центре.

Архитектура Севильи / Фото Depositphotos

После этого можно просто прогуляться по улицам Трианы, а ближе к вечеру отправиться на набережную Гвадалквивира.

Если у туристов ограниченный бюджет, то маршрут по городу можно планировать без посещения платных достопримечательностей. К счастью, в Севилье точно есть что посмотреть совершенно бесплатно.

Почему именно сейчас стоит ехать в Севилью?

Главная причина – погода. В октябре средняя температура в Севилье составляет +20 градусов, а средний дневной максимум – +26 градусов. Для сравнения: в июле средний максимум достигает +36 градусов.

Разница особенно ощутима именно во время прогулок. Летом несколько часов под андалузским солнцем могут превратить прогулку в настоящее испытание. В октябре же можно провести большую часть дня на улице, переходя от одного района к другому.

За два дня Севилью невозможно увидеть полностью – да и в этом нет необходимости. Позвольте себе просто погулять и насладиться атмосферой, культурой и колоритом.