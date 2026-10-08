Осінь дає змогу побачити Севілью у комфортному темпі і без пекучого сонця над головою. 24 Канал ділиться готовим маршрутом на 2 дні, який допоможе побачити головне у найгарячішому місті Іспанії.

Куди піти у Севільї?

День 1

Знайомство з містом варто розпочати з історичного центру. Головна точка маршруту – Севільський собор та його знаменита дзвіниця Хіральда. Храм звели на місці колишньої Великої мечеті 12 століття, а нині він є найбільшим готичним собором у всьому світі. Вежа заввишки 97,5 метра залишається одним із головних символів Севільї. Замість традиційних сходів усередині облаштовано 35 широких пандусів – ними, за історичною традицією, султан міг підійматися верхи.

Щоб побачити місто з висоти, варто піднятися на Хіральду. Але якщо бюджет обмежений, то цю розвагу можна залишити на інший раз: навколо собору є достатньо безкоштовних місць для прогулянки.



Севільський собор і Хіральда / Фото Devansh

Від собору вирушайте до Санта-Крус – колишнього єврейського кварталу Севільї. Сюди не потрібно купувати квитки чи складати детальний маршрут. Найкраще просто загубитися в лабіринті вузьких вулиць, пройти через невеликі площі та внутрішні дворики, роздивляючись традиційні андалуські будинки. Саме тут найкраще відчувається атмосфера Севільї.

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Наступна локація – Королівський Алькасар. Це комплекс палаців, історія якого тягнеться ще з 10 століття. Особливо відомий палац короля Педро I у стилі мудехар, де поєдналися християнські та ісламські архітектурні традиції. До речі, іспанська королівська родина досі використовує Алькасар під час перебування в Севільї.

У жовтні комплекс скорочує години роботи, а тому доступний для туристів до 17:00. Останніх відвідувачів запускають за 30 хвилин до завершення роботи. Квиток краще купити заздалегідь онлайн, адже Алькасар є однією з найпопулярніших пам’яток міста.

Алькасар Севільї / Фото Yolanda

Вечір – найкращий час, щоб познайомитися з іншою Севільєю. Місто є одним із ключових центрів фламенко. Якщо хочеться автентичної атмосфери, то шукайте не масштабне сценічне шоу, а tablao або peña flamenca – невеликі майданчики та клуби, де виступають співаки, гітаристи й танцівники. Не обов'язково шукати найдорожче шоу, адже камерний виступ у невеликому закладі може вразити навіть більше.

День 2

Ранок другого дня у Севільї варто розпочати з площі Іспанії, вздовж якої розташовані керамічні панно, присвячені іспанським провінціям. Тут можна не поспішати: прийти зранку, пройтися вздовж каналів, роздивитися керамічні деталі та зробити фотографії, поки сонце ще не стало надто яскравим.

Від площі одразу переходьте до парку Марії-Луїзи. Це один із найприємніших безкоштовних маршрутів у Севільї. Парк займає близько 340 тисяч квадратних метрів і має велику кількість різних рослин. Не потрібно намагатися обійти його повністю. Достатньо прогулятися алеями, зайти до Plaza de América, а потім поступово повертатися в бік центру.

Після парку вирушайте до річки та переходьте на інший берег. Тріана – дуже колоритний район, де можна гуляти без чіткого плану, заглядати у двори та розглядати кераміку. Обов'язково варто завітати на ринок Тріани, який працює ще з 1823 року. Це хороше місце для обіду замість попсових ресторанів у центрі.

Архітектура Севільї / Фото Depositphotos

Після цього можна просто гуляти вздовж вулиць Тріани, а ближче до вечора піти на набережну Гвадалквівіру.

Якщо у туристів обмежений бюджет, то маршрут містом можна планувати без відвідування платних локацій. На щастя, у Севільї точно є ще подивитися абсолютно безкоштовно.

Чому саме зараз варто їхати у Севілью?

Головна причина – погода. У жовтні середня температура в Севільї становить +20 градусів, а середній денний максимум – +26 градусів. Для порівняння, у липні середній максимум сягає +36 градусів.

Різниця особливо відчутна саме під час прогулянок. Улітку кілька годин під андалуським сонцем можуть перетворити прогулянку на випробування. У жовтні ж можна провести більшу частину дня на вулиці, переходячи від одного району до іншого.

За два дні Севілью неможливо побачити повністю — та цього й не потрібно. Дозвольте собі просто погуляти й насолодитися атмосферою, культурою і колоритом.