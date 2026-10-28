Тараканы, толпы и застройка: какой курорт Тенерифе назвали худшим на Канарских островах

Один из курортов Тенерифе назвали худшим среди 15 крупнейших туристических направлений Канарских островов. Среди причин: скопление людей на пляжах, недовольство ценами и критика застройки побережья.

Как пишет британское издание Daily Express со ссылкой на рейтинг издания Which?, среди 15 крупнейших курортов Канарских островов самую низкую оценку получила Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе.

Ранее мы уже делали обзор полного рейтинга 15 крупнейших курортов Канарских островов, в котором рассказали, какие направления получили самые высокие оценки и почему они привлекают туристов.

Почему Плайя-де-лас-Америкас оказался в конце рейтинга?

В рейтинге Плайя-де-лас-Америкас занял последнее место среди 15 крупнейших курортов архипелага. Участники опроса критично оценили соотношение цены и качества, туристические развлечения, возможности для шопинга и общую атмосферу. Но жилье получило четыре звезды из пяти, поэтому именно условия проживания не стали главным недостатком курорта.

Плайя-де-лас-Америкас ориентирован на массовый туризм: сюда едут ради солнечной погоды, пляжей и насыщенной ночной жизни. Однако такая атмосфера нравится не всем. Из-за большого количества развлечений и туристов курорт сравнивают с Бенидормом – испанским городом, известным активным отдыхом.

Что может не понравиться туристам?

Одной из главных причин недовольства является большое количество людей. Туристический путеводитель Wikivoyage предупреждает, что пляжи курорта переполнены в течение дня. Также в сети появлялись жалобы на тараканов. Один из пользователей форума Mumsnet, вспоминая свою поездку, рассказал, что насекомых было очень много.

Критика касается и застройки южного побережья Тенерифе. Развитие курортов Лос-Кристианос и Плайя-де-лас-Америкас сопровождалось постоянным расширением застройки, а это постепенно изменило природный облик побережья.

Чем курорт может заинтересовать путешественников и кто возглавил рейтинг?

Несмотря на критику, в Плайя-де-лас-Америкас есть много вариантов досуга: пункты проката, туристические операторы и аквапарк Siam Park. Для более спокойного отдыха можно выбрать пляж Плайя-дель-Камисон, который Which? называет альтернативой более оживленным участкам побережья.

Авторы рейтинга отмечают, что впечатления от курорта зависят от правильного выбора места для отдыха и ожиданий туриста. Плайя-де-лас-Америкас не претендует на роль тихого приморского городка, ведь его главные преимущества – это развлечения и развитая туристическая инфраструктура.