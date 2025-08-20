Ежегодно миллионы туристов едут в самые популярные пляжные места Европы, мечтая об идиллическом отпуске. Но, когда прибывают на курорт, видят печальную реальность в виде толп людей.

Согласно обновленному отчету, европейские пляжи являются одними из "худших" в мире, когда говорится о переполненности пляжей. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы-жалобы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Какие пляжи Европы назвали худшими из-за отзывов туристов?

Чтобы прийти к этим выводам, эксперты проанализировали отзывы о 200 самых посещаемых пляжах мира, что туристы оставили на популярном сайте Tripadvisor.

Так лидером стал пляж Ла-Пелоза на Сардинии. Хотя это великолепная песчаная коса с волшебными бирюзовыми водами, туристов там отдыхает сверх меры. Ла-Пелоза стала не просто "худшим" пляжем Европы, но и мира. Почти 87% негативных отзывов описывали проблемы, связанные с толпой.

Это было утро буднего дня в середине сентября, однако толпы напоминали центральный Лондон, Нью-Йорк или Сидней в новогоднюю ночь,

– написал один из рецензентов о Ла-Пелозе.

Пляж Ла-Пелоза / Фото Sardinia12

Второе место в рейтинге занял также пляж Сардинии – Спьяджа-Ла-Чинта. Это пятикилометровый участок белого песка, окруженный дюнами и можжевельниками. Когда туристы ехали сюда, то ожидали увидеть именно это, но за толпами природную красоту было невозможно разглядеть.

За пляжными жемчужинами Сардинии в рейтинге идет португальская Прайя-да-Фалезия. Здесь отдыхающих привлекает также песчаный пляж, а еще – величественные скалы.

Прайя-да-Фалезия / Фото WarmRental

Пляж Кала-Комте на Ибице и пляж у залива Коннос на Кипре – следующие в рейтинге. Хотя несмотря на "тесные условия", их часто называют райскими местами на острове.