Сплошное разочарование и враждебность: эксперт объездил Европу и назвал худшие города

Опытный путешественник Фрэнсис Геллер утверждает, что был везде дважды и имеет несколько противоречивых мнений о "лучших" городах Европы. Эксперт по путешествиям назвал переоцененные города, которые лучше избегать.

В его антирейтинг попали Париж, Венеция и Амстердам, которые ежегодно принимают миллионы посетителей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Какие города Европы не стоит посещать туристам?

Геллер предупредил об опасности путешествий в эти города, где, по его словам, "местные жители вас ненавидят", а еда "слишком дорогая".

"Если только вы не любите платить 15 евро за ужасный кофе, маневрируя между селфи-палками возле Эйфелевой башни. Местные жители вас ненавидят, метро пахнет отчаянием, и не заставляйте меня начинать про Gare du Nord (вокзал в Париже – 24 Канал)", – сказал Фрэнсис.

Париж

В 2024 году Париж принял 48,7 миллионов посетителей, что является рекордом после пандемии и превышает показатель 2023 года, который составлял 47,5 миллионов.



Париж / Фото Pexels

Одной из групп, которая имеет "сложные отношения" с городом, являются японцы. Феномен, который называется "парижским синдромом", означает сильный культурный шок, который поражает некоторых японских туристов. Посетители с слишком идеализированными ожиданиями, часто усиленными изображениями в СМИ, могут испытывать сильное разочарование и психологический дискомфорт, когда сталкиваются с реалиями Парижа, такими как менее вежливое обслуживание и грязные улицы, чем они привыкли видеть у себя дома.

Все любят Париж из-за Эйфелевой башни, Мону Лизу и архитектуры конца 1800-х годов. Честно говоря, большинство людей, которых я там встретил, были самыми грубыми и несчастными людьми, с которыми мне приходилось иметь дело. Еда в Париже была ниже среднего уровня, и в ней не было ничего хорошего. В Лондоне кухня намного лучше, чем в Париже,

– написал один недовольный турист на Reddit.

Венеция

Эксперт по путешествиям описал Венецию летом, как "Диснейленд с голубями" и он не единственный, кто так считает. Популярная протестная страница в инстаграме под названием Venice is not Disneyland разоблачает плохое поведение туристов.

"Сначала это было что-то вроде шутки между друзьями. Все началось с того, что мы видели самые удивительные вещи, которые происходили в Венеции! Например, туристы купались в канале или ели и спали где угодно", – рассказал анонимный автор страницы в интервью Spotted by Locals.



Венеция / Фото Pexels

По его словам, это касается не только туристов, ведь многие местные жители также ведут себя неподобающим образом, например, оставляют старые электроприборы на улицах.

Поэтому мы решили, что нужно поговорить об этом в социальных сетях, чтобы показать, к чему это может привести,

– добавил автор страницы о Венеции.

Самая типичная проблема с туристами в Венеции – это купание в каналах, чего следует избегать, ведь вода грязная и опасная. Кроме того, каналы используются для транспортировки, поэтому купание может быть очень опасным для вас и других.

Амстердам

Геллер описал Амстердам как город, где только мальчишники вечеринки и дорогие чипсы. Столица Нидерландов является одним из самых посещаемых городов Европы и ежегодно принимает до 20 миллионов туристов.

В последние годы местные жители все больше устают от репутации Амстердама как места для мальчишников и плохого поведения. В результате власти запретили курение марихуаны и употребление алкоголя в общественных местах. Это также считают дурным тоном среди коренных жителей Амстердама. Так же строго запрещено фотографировать секс-работников в районе Красных фонарей.



Амстердам / Фото Pexels

В 2023 году городской совет запретил круизным лайнерам заходить в центр города в июле, чтобы предотвратить чрезмерный туризм в самых популярных районах. В том же году он запустил цифровую кампанию "stay-away", направленную на мужчин в возрасте от 18 до 35 лет в Великобритании, пытаясь ограничить количество посетителей, которые приезжают за наркотиками, алкоголем и сексом.

Что касается стоимости чипсов, то, по данным Amsterdam Tips, одна порция стоит от 3,50 до 6,50 евро.

Куда поехать на отдых в Европе?