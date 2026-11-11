Самая старая церковь Львова также является самым старым зданием города: как она выглядит

Львов известен не только старинными каменными домами и узкими улочками, но и храмами, история которых насчитывает многие века. Одним из них является княжеский храм Святого Николая, который считается самым древним в городе.

Церковь расположена недалеко от Замковой горы и является не только религиозной святыней, но и одним из старейших сохранившихся архитектурных памятников Львова, пишет Andreolli.

Почему интересен храм Святого Николая?

Первые упоминания о храме датируются 1292 годом, хотя исследователи предполагают, что его история может быть еще более древней. По одной из версий, церковь основал князь Даниил Галицкий, по другой – ее основателями стали львовские купцы.

Здание возвели из белого тесаного камня. Оно имеет форму равноплечего греческого креста, характерную для православных храмов, а с восточной стороны завершается апсидой.

За свою многовековую историю церковь пережила татарские набеги, пожары, эпидемии и наводнения. Когда-то во дворе возле храма располагалась княжеская сокровищница.

В 1340-х годах во время нападения на Галицкое княжество захватчики разрушили замок и похитили оттуда две золотые короны, украшенный бриллиантами престол, драгоценные кресты, княжеский плащ и другие ценности. Документы также свидетельствуют, что церковь владела полями и поместьями.

До наших дней первоначальное сооружение сохранилось лишь частично: от древнего храма остались фрагменты стен, а большая часть старинных фресок и интерьерных украшений не уцелела. Однако церковь до сих пор хранит ценные святыни.

Среди них – частица мощей Святого Николая Чудотворца, а также икона святого на позолоченном фоне. Здесь можно увидеть и икону Святого Феодора Тиронского из бывшего храма, который когда-то стоял неподалеку. К другим реликвиям также относятся требник Петра Могилы 1719 года и хоругвь 1760 года с изображением Святого Николая и Иисуса Христа.

С 1700 по 1946 год церковь принадлежала Греко-католической церкви. После ликвидации ее легальной деятельности советскими властями храм перешел под юрисдикцию Русской православной церкви. В декабре 1989 года священники и верующие во Львове единодушно высказались за восстановление Украинской автокефальной православной церкви. Сегодня храм принадлежит ПЦУ и продолжает функционировать.

Как выглядит церковь Святого Николая: смотрите видео

Церковь Святого Николая остается важной частью исторического наследия Львова. Посетить ее можно как религиозную святыню, а во время знакомства с храмом стоит обратить внимание на его древнюю архитектуру и реликвии, сохранившиеся на протяжении веков.

Храм расположен на улице Богдана Хмельницкого, 28а, недалеко от площади Старый Рынок и у подножия Замковой горы. От центральной части города до храма можно дойти пешком.