Найстаріша церква Львова також є найстарішою будівлею міста: як виглядає і чи можна потрапити

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Церква розташована неподалік Замкової гори та є не лише релігійною святинею, але й однією з найстаріших збережених архітектурних пам’яток Львова, пише Andreolli.

Чим цікавий храм Святого Миколая?

Перші згадки про храм датуються 1292 роком, хоча дослідники припускають, що його історія може бути ще давнішою. За однією з версій, церкву заснував князь Данило Галицький, за іншою – її фундаторами стали львівські купці.

Споруду звели з білого тесаного каменю. Вона має форму рівнораменного грецького хреста, характерну для православних храмів, а зі східного оку завершується апсидою.

За свою багатовікову історію церква пережила татарські напади, пожежі, епідемії та повені. Колись у дворі біля храму розташовувалася князівська скарбниця.

У 1340-х роках під час нападу на Галицьке князівство загарбники зруйнували замок і викрали звідти дві золоті корони, оздоблений діамантами престол, коштовні хрести, князівський плащ та інші цінності. Документи також свідчать, що церква володіла полями та маєтками.

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До наших днів первісна споруда збереглася лише частково: від стародавнього храму залишилися фрагменти стін, а більшість давніх фресок та інтер’єрних прикрас не вціліла. Проте церква й досі зберігає цінні святині.

Серед них – частка мощів Святого Миколая Чудотворця, а також ікона святого на позолоченому тлі. Тут можна побачити й ікону Святого Теодора Тиронського з колишнього храму, який колись стояв неподалік. До інших реліквій також входить требник Петра Могили 1719 року та хоругва 1760 року із зображенням Святого Миколая та Ісуса Христа.

З 1700 до 1946 року церква належала до Греко-Католицької Церкви. Після ліквідації її легальної діяльності радянською владою храм перейшов під юрисдикцію російської православної церкви. У грудні 1989 року священники та віряни у Львові одностайно висловилися за відновлення Української автокефальної православної церкви. Сьогодні храм належить до ПЦУ та продовжує діяти.

Як виглядає церква святого Миколая: дивіться відео

Церква Святого Миколая залишається важливою частиною історичної спадщини Львова. Відвідати її можна як релігійну святиню, а під час знайомства з храмом варто звернути увагу на його давню архітектуру та реліквії, що збереглися крізь століття.

Розташований храм на вулиці Богдана Хмельницького, 28а, неподалік площі Старий Ринок та підніжжя Замкової гори. Від центральної частини міста до храму можна дійти пішки.