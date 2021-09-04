Хотел украсть телефон, прикрыв Библии: в Мексике мошенник в образе священника попал на видео

В одном из ресторанов курортного города мошенник хотел украсть телефон у клиентки заведения. Он хотел сделать это незаметно, но его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в городе Плайя-дель-Кармен. Телефон пока полицейским отыскать не удалось.

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Инцидент в ресторане: детали

Мошенник в образе священника не учел видеонаблюдения в ресторане. Его действия попали в поле зрения камер. На кадрах видно, как пожилой мужчина с Библией в руках приблизился к столику. Там сидела женщина с сыном. Отвлек внимание разговором, мошенник накрыл телефон Библии, а после небольшой проповеди забрал книгу вместе с девайсом.

За несколько минут туристка заметила пропажу, начала искать в сумке, а ее сын обратился к администратору заведения. Священник не успел покинуть ресторан, однако обыск не дал желаемого результата – телефона у него не обнаружили. Вероятно, он успел передать краденую вещь подельнику, который стоял у выхода.

Отметим, что это не первый случай применения такого мошеннического метода в ресторанах штата Кинтана-Роо.

Ситуация с камер наблюдения: видео