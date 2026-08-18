Возвращение в детство: куда поехать недалеко от Львова, чтобы почувствовать себя как бабушка

Если хочется ненадолго сбежать от городского шума и провести несколько дней в уютной деревне, недалеко от Львова есть интересное место для такого отдыха.

В селе Нестюки находится "Хижина Гелены" – отреставрированный 125-летний дом, в котором царит атмосфера, напоминающая гостиние у бабушки, пишет 24 Канал.

Почему "Хижина Гелены" особенна?

В этой деревенской хатинке сохранили аутентичную атмосферу, но для удобства добавили современные элементы. Вокруг – большая территория, граничащая с лесом, а поблизости нет соседей. Здесь можно просто замедлить темп, отдохнуть от городского шума и провести время на природе.

В доме есть две отдельные комнаты, кухня и санузел с душем. На кухне есть все необходимое для приготовления пищи: посуда, специи, кофе, чай, крупы, газовая плита, аэрогриль, микроволновая печь и холодильник.

Для комфорта гостей есть Wi-Fi внутри и проектор с экраном. Кроме того, в домике установлен инвертор, который автоматически запускает резервное питание в случае отключения электроэнергии.

Что есть на территории домика?

Во дворе обустроены различные зоны для отдыха. Здесь есть беседка и мангал со всем необходимым для приготовления еды на огне, а у леса – отдельная зона для костра. Для тех, кто хочет просто полежать и отдохнуть, есть качели, гамаки, скамейки и шезлонги.

Если летом гости могут пользоваться бассейном, то в холодное время года – сауной на дровах. Для более активного отдыха на территории есть два велосипеда.

Хижина, напоминающая жилище наших бабушек, подойдет для отдыха с семьей или друзьями. Это идеальный вариант, чтобы вырваться на выходные из шумного города в тихую деревню.

Где находится домик на карте