У селі Нестюки розташована "Хатина Гелени" – відновлена 125-річна хата з атмосферою, яка нагадує гостювання у бабусі, пише 24 Канал.

Чим особлива "Хатина Гелени"?

У цій сільській хатині зберегли автентичну атмосферу, але для зручності додали сучасності. Навколо – велика територія, що межує з лісом, а поруч немає сусідів. Тут можна просто сповільнитися, відпочити від міського шуму та провести час на природі.

У будинку є дві ізольовані кімнати, кухня та санвузол із душем. На кухні є все необхідне для приготування їжі: посуд, спеції, кава, чай, крупи, газова поверхня, аерогриль, мікрохвильова піч і холодильник.

Для комфорту гостей є Wi-Fi всередині та проєктор з екраном. Крім того у хатині встановлений інвертор, який автоматично запускає резервне живлення у разі відключення електроенергії.

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Що є на території хатини?

На подвір’ї облаштовані різні зони для відпочинку. Тут є альтанка та мангал з усім необхідним для приготування їжі на вогні, а біля лісу – окрема зона для багаття. Для тих, хто хоче просто полежати та відпочити, є гойдалки, гамаки, лави та шезлонги.

Якщо влітку гості можуть користуватися басейном, то в холодну пору року – сауною на дровах. Для активнішого відпочинку на території є два велосипеди.

Хатина, що нагадує помешкання наших бабусь, може підійти для відпочинку з сім’єю чи друзями. Це ідеальний варіант, щоб вирватися на вихідні з шумного міста до спокійного села.

Де розташований будиночок на карті