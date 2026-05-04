Не Пхукет или Бангкок: этот дешевый город в Азии переживает туристический бум
- Ханой, столица Вьетнама, становится новым популярным туристическим направлением благодаря своей культурной уникальности и доступным ценам.
- Железнодорожная улица в Ханое, где поезда проходят мимо кафе, является одной из основных туристических достопримечательностей города.
Еще несколько лет назад массовый туризм в Азии ассоциировался лишь с несколькими очевидными направлениями. Но сейчас ситуация быстро меняется: путешественники все чаще выбирают менее раскрученные города, где дешевле, меньше толп и больше локального колорита. Один из таких городов сейчас переживает наибольшую волну популярности.
Вьетнам в последние годы стремительно набирает популярность как направление для экзотического и одновременно доступного отпуска. Издание Travel Off Path обратило внимание на один непопулярный город в стране, который в последнее время внезапно начал принимать рекордное количество путешественников и быстро превращаться в новый туристический центр.
Какой город в Азии набирает популярность среди туристов?
Говорится о столице Вьетнама Ханое, которая является прекрасным местом, чтобы начать знакомство со страной. Ханой – это настоящий лабиринт из ярких зданий, экзотических ароматов и мотоциклов.
Одна из самых уникальных локаций города – это Железнодорожная улица. Здесь колея лежит прямо посреди старого города – в метре от столиков, где сидят люди. Вы можете спокойно пить кофе, а уже через мгновение слышать как трясется земля под ногами, потому что просто мимо вас мчится поезд. Еще минута – и все снова становится спокойно, как будто ничего и не было. У туристов здесь обычно сердце выскакивает из груди, а потому это точно не тот опыт, который можно пережить где угодно.
Большинство из этих поездов грузовые, но есть и пассажирские, а потому туристы могут купить билет и почувствовать эту поездку еще и изнутри.
Что еще увидеть в Ханое?
Lonely Planet дал несколько советов, что обязательно надо сделать или увидеть туристам в Ханое.
- Побродить по улицам Старого квартала Ханоя, наслаждаясь атмосферой вокруг – здесь есть и старые храмы, и кафе, и дома местных жителей.
- Прогуляться возле озера Хоам Кием. На островке посреди водоема расположена башня Тхап Руа, которая уже стала символом города. Существует легенда, что когда-то небеса послали императору Ле Лою волшебный меч, которым он изгнал китайцев из Вьетнама. После этого гигантская золотая черепаха схватила меч и исчезла в глубинах озера, чтобы вернуть его божественным владельцам.
- Сходить на представление в традиционный водный кукольный театр.
- Прогуляться по Банановому острову.
- Посетить местные храмы.
Какие цены в Ханое?
По сравнению с Европой цены в Ханое очень доступные. Кофе здесь можно купить за 2 доллара, а поужинать в ресторане – от 30 долларов за двоих. Чтобы сэкономить еще больше, стоит покупать уличную еду, которая здесь очень вкусная. Номер в 5-звездочном отеле стартует от 70 долларов за ночь.
Озеро Хоам Кием в Ханое / Фото Depositphotos
Какие еще города внезапно стали популярным среди туристов?
Город Арекипа в Перу тоже бьет туристические рекорды. Из-за тренда на небанальные направления его начало посещать все больше путешественников. Однако такая популярность вполне заслуженная, ведь Арекипа расположена в очень красивом месте – в долине между вулканов. Ее белоснежные дома сверкают на фоне окружающего зеленого ландшафта.
Кардинальные изменения претерпела страна Сальвадор. С приходом нового президента, города Сальвадора изменились до неузнаваемости. Теперь эта страна привлекает путешественников со всего мира и переживает свой "золотой час".
Частые вопросы
Почему Ханой становится популярным туристическим направлением?
Ханой становится популярным туристическим направлением благодаря своей уникальной атмосфере –это лабиринт из ярких зданий, экзотических ароматов и мотоциклов. Кроме этого, город предлагает уникальный опыт на Железнодорожной улице, где поезда проходят прямо мимо кафе, что привлекает внимание туристов.
Какие есть достопримечательности и развлечения в Ханое?
В Ханое туристы могут побродить по улицам Старого квартала, насладиться видами у озера Хоам Кием, посетить традиционный водный кукольный театр, прогуляться по Банановому острову и посетить местные храмы. Это делает город богатым на культурные и исторические впечатления.
Насколько доступны цены в Ханое для туристов?
Цены в Ханое очень доступны по сравнению с европейскими. Кофе можно приобрести за 2 доллара, ужин на двоих в ресторане обойдется от 30 долларов, а номер в 5-звездочном отеле стоит от 70 долларов за ночь. Для экономии туристы могут попробовать вкусную уличную еду.
