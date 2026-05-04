Не Пхукет или Бангкок: этот дешевый город в Азии переживает туристический бум

Еще несколько лет назад массовый туризм в Азии ассоциировался лишь с несколькими очевидными направлениями. Но сейчас ситуация быстро меняется: путешественники все чаще выбирают менее раскрученные города, где дешевле, меньше толп и больше локального колорита. Один из таких городов сейчас переживает наибольшую волну популярности.

Вьетнам в последние годы стремительно набирает популярность как направление для экзотического и одновременно доступного отпуска. Издание Travel Off Path обратило внимание на один непопулярный город в стране, который в последнее время внезапно начал принимать рекордное количество путешественников и быстро превращаться в новый туристический центр.

Какой город в Азии набирает популярность среди туристов?

Говорится о столице Вьетнама Ханое, которая является прекрасным местом, чтобы начать знакомство со страной. Ханой – это настоящий лабиринт из ярких зданий, экзотических ароматов и мотоциклов.

Одна из самых уникальных локаций города – это Железнодорожная улица. Здесь колея лежит прямо посреди старого города – в метре от столиков, где сидят люди. Вы можете спокойно пить кофе, а уже через мгновение слышать как трясется земля под ногами, потому что просто мимо вас мчится поезд. Еще минута – и все снова становится спокойно, как будто ничего и не было. У туристов здесь обычно сердце выскакивает из груди, а потому это точно не тот опыт, который можно пережить где угодно.

Большинство из этих поездов грузовые, но есть и пассажирские, а потому туристы могут купить билет и почувствовать эту поездку еще и изнутри.

В Ханое поезд едет по узкой улице мимо кафе: видео

Что еще увидеть в Ханое?

Lonely Planet дал несколько советов, что обязательно надо сделать или увидеть туристам в Ханое.

Побродить по улицам Старого квартала Ханоя, наслаждаясь атмосферой вокруг – здесь есть и старые храмы, и кафе, и дома местных жителей.

Прогуляться возле озера Хоам Кием. На островке посреди водоема расположена башня Тхап Руа, которая уже стала символом города. Существует легенда, что когда-то небеса послали императору Ле Лою волшебный меч, которым он изгнал китайцев из Вьетнама. После этого гигантская золотая черепаха схватила меч и исчезла в глубинах озера, чтобы вернуть его божественным владельцам.

Сходить на представление в традиционный водный кукольный театр.

Прогуляться по Банановому острову.

Посетить местные храмы.

Какие цены в Ханое?

По сравнению с Европой цены в Ханое очень доступные. Кофе здесь можно купить за 2 доллара, а поужинать в ресторане – от 30 долларов за двоих. Чтобы сэкономить еще больше, стоит покупать уличную еду, которая здесь очень вкусная. Номер в 5-звездочном отеле стартует от 70 долларов за ночь.



Озеро Хоам Кием в Ханое / Фото Depositphotos

Какие еще города внезапно стали популярным среди туристов?

Город Арекипа в Перу тоже бьет туристические рекорды. Из-за тренда на небанальные направления его начало посещать все больше путешественников. Однако такая популярность вполне заслуженная, ведь Арекипа расположена в очень красивом месте – в долине между вулканов. Ее белоснежные дома сверкают на фоне окружающего зеленого ландшафта.

Кардинальные изменения претерпела страна Сальвадор. С приходом нового президента, города Сальвадора изменились до неузнаваемости. Теперь эта страна привлекает путешественников со всего мира и переживает свой "золотой час".