Где в Ивано-Франковской области искать белые грибы: в этих лесах можно набрать полную корзину

Первые месяцы осени становятся активным периодом для грибников в Прикарпатье. После теплых дождей в лесах появляются белые грибы, за которыми чаще всего отправляются с корзинами в Карпаты.

Места для сбора грибов можно найти недалеко от населенных пунктов и в высокогорье, пишут "Украинские новости". В нескольких районах можно найти белые грибы, лисички, подберезовики, подосичники и т. д.

Где собирать белые грибы в Ивано-Франковской области?

Крилос и Козина – вариант поездки недалеко от города

Лесные грибы можно найти вблизи Крилоса и Козины в Галицком районе. Стоит обращать внимание на влажные участки с мхом, небольшие поляны и места, где достаточно солнечного света.

Преимуществом этого направления является относительно простая дорога, поэтому сюда можно отправиться утром, если нет планов на длительный поход.

Делятин – лесные маршруты вблизи Прута

Этот вариант подойдет тем, кто не планирует подниматься на высокогорные полонины. Окрестности Делятина имеют доступный рельеф, поэтому после дождей можно приступать к поиску грибов.

Здесь советуют обратить внимание на влажные места вблизи Прута и его притоков. После осадков условия для роста грибов здесь могут быть благоприятными.

Гута – леса Богородчанщины

Село Гута расположено примерно в 35 километрах от Богородчан и со всех сторон окружено лесами и горными массивами. Это направление подойдет тем, кто хочет провести в лесу несколько часов, но не хочет отправляться в высокогорье. В окрестных лесах, кроме белых грибов, ищут подберезовики и подосиновики.



Боровики растут во многих лесах Ивано-Франковской области / Фото Pexels

Космач – лесные массивы Косовщины

Космач и прилегающие территории Косовщины богаты большим количеством лесов и разнообразным рельефом, что делает район одним из направлений, которые грибники рассматривают для тихой охоты. В местных лесах можно искать боровики, лисички, подберезовики и подосичники.

Кривопольский перевал – для тех, кто не хочет сложного маршрута

Кривопольский перевал расположен на трассе P24 между Ворохтой и Верховиной. Благодаря удобному подъезду он может стать одним из вариантов для тех, кто хочет отправиться за грибами без длительного подъема в горы. Лесные массивы находятся по обе стороны дороги, а среди желанных находок здесь особенно ценят боровики.

Полонина Кукул – для опытных грибников

Кукул в районе Ворохты известен как туристический маршрут, но окрестности тоже подходят для поиска карпатских грибов. Здесь можно найти белые грибы и подсичечники.

Когда лучше всего отправляться за грибами?

Появление грибов зависит от погоды, количества осадков, температуры и влажности почвы. Один из самых благоприятных сценариев для грибника – это теплый дождь, после которого наступает несколько теплых дней.

Белые грибы стоит искать в буковых, еловых и смешанных лесах, обращая внимание на мох, старые деревья, опушки и хорошо освещенные участки.

Во Львовской области после осенних дождей начинается грибная волна, в частности в окрестностях Трускавца, Схидницы, Сколевских Бескидов и других популярных местах. Опытные грибники рекомендуют искать грибы в старых смешанных лесах, где хорошо сформировалась лесная подстилка, и следить за местными сообществами в фейсбуке, чтобы получать актуальные советы.