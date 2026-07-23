Итальянский город Губбио, расположенный в регионе Умбрия, часто называют "городом тишины" и даже сравнивают с "мини-Римом". Оно считается одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов страны, а его история насчитывает более тысячи лет, сообщает Express.

Почему Губбио называют "городом тишины"?

Губбио расположен среди холмов центральной Италии, вдали от самых популярных туристических маршрутов. Именно благодаря своему уединенному расположению город получил название "город тишины". Путешественников здесь встречают узкие известняковые улочки, готические здания, римские руины и атмосфера, которая почти не изменилась за столетия. Из-за большого количества исторических сооружений Губбио нередко называют "мини-Римом", но без огромных потоков туристов, характерных для итальянской столицы.

Атмосфера города: смотреть видео

Какие достопримечательности стоит увидеть?

Несмотря на свои небольшие размеры, Губбио может похвастаться множеством исторических мест. Одной из главных достопримечательностей является римский театр, построенный примерно в 20 году до нашей эры. Во времена императора Августа он был вторым по величине в Римской империи, а его руины можно увидеть и сегодня.

Не менее популярны среди туристов Палаццо дей Консоли, где находится музей с коллекцией артефактов от доисторических времен до XX века, а также собор Дуомо ди Губбио, построенный еще в XIII веке. Именно эти достопримечательности помогают прочувствовать многовековую историю города.

Чем еще удивляет Губбио туристов?

Одной из самых известных особенностей города стала необычная канатная дорога Фунивия. Вместо привычных кабинок здесь используются открытые двухместные конструкции, которые из-за своей формы получили название "птичьи клетки". Они движутся непрерывно, поэтому пассажирам нужно быстро занимать места.

Как выглядит канатная дорога: смотреть видео

Канатная дорога ведет к базилике Сант-Убальдо на горе Ингино, откуда открываются панорамные виды на город и окружающие холмы. Именно эта достопримечательность стала одной из самых известных визитных карточек Губбио.