Уже 19 ноября выходит долгожданная GTA 6, действие которой разворачивается в вымышленном штате Леонида. Хотя Леониды не существует ни на одной реальной карте, поклонники игры могут прогуляться по реальным улицам, которые послужили прототипом этого штата.

Поклонники Grand Theft Auto VI могут устроить себе необычное путешествие: увидеть места, напоминающие игровые локации, и сравнить их с тем, что Rockstar Games воссоздала в виртуальном мире. 24 Канал расскажет, куда стоит отправиться туристам, чтобы увидеть мир популярной видеоигры не только на экране.

Где в реальной жизни можно увидеть локации из Леониды?

Майами

Именно этот город стал главным прототипом крупнейшего мегаполиса вымышленного Vice City. Разработчики позаимствовали общую атмосферу южной Флориды и воссоздали отдельные узнаваемые городские пейзажи.

Одна из самых интересных локаций – Ocean Drive в районе South Beach. Эта улица известна зданиями пастельных тонов в стиле арт-деко, пальмами, неоновыми вывесками и многочисленными кафе. В игре ей соответствует район Ocean Beach, который имеет схожую архитектуру и атмосферу.



Ocean Drive в Майами / Фото Tripadvisor

Рядом расположен парк Lummus, где можно прогуляться вдоль океана, рассмотреть характерные спасательные вышки на песке и почувствовать атмосферу курортного города, которую Rockstar перенесла в виртуальный мир.

Еще одна локация из игры – Downtown Miami. Его небоскребы, многоуровневые дороги и современная архитектура стали основой для делового центра Vice City. Отдельно стоит обратить внимание на район Брикелл, где расположены высотные здания и набережные с видами на залив Бискейн.

Парк Lummus у океана / Фото Иевгена Нахорного

Флорида-Кис

Архипелаг Флорида-Кис – это цепь островов на юге штата, простирающаяся в сторону Карибского моря. В GTA 6 этот регион получил название Леонида-Кис. Его главной особенностью, как и в реальной жизни, являются небольшие острова с бирюзовой водой, прибрежными домами и длинными дорогами над океаном.

Самая известная дорога – Overseas Highway. Особенно впечатляет Seven Mile Bridge – мост, проходящий прямо над водой. Игроки сразу узнают этот пейзаж.



Флорида-Кис / Фото The Old Dude

Эверглейдс

Еще одна узнаваемая часть Леониды – Grassrivers. Это болотистая местность с густой растительностью, водными каналами и дикой природой. Ее прототипом считается Национальный парк Эверглейдс во Флориде.

Это совершенно другая сторона штата, которая резко контрастирует с небоскребами Майами и райскими пляжами. Здесь вместо городского шума – огромные водно-болотные угодья, мангровые заросли, аллигаторы, черепахи и многочисленные виды птиц. Туристы могут исследовать территорию на плоскодонных лодках, чтобы увидеть болотистые ландшафты вблизи и понаблюдать за местной фауной.

Именно эти пейзажи Rockstar хотела перенести в игру. Кстати, продюсер GTA VI Роб Нельсон рассказывал в интервью The Verge, что команда разработчиков еще в начале работы отправлялась во Флориду, чтобы исследовать Эверглейдс, острова Кис и городские районы.



Национальный парк Эверглейдс / Фото Saeed Ullah

Панама-Сити

Не вся Леонида напоминает роскошный Майами – в игре есть и менее гламурные районы с мотелями, заправками, небольшими магазинами и старыми придорожными заведениями. Один из них – Порт Геллхорн. Эту игровую локацию часто сравнивают с Панама-Сити на северо-западе Флориды. Этот город на побережье Мексиканского залива известен пляжами, рыбалкой и курортной инфраструктурой. Особенно заметны параллели с придорожными кварталами и небольшими туристическими заведениями.

Однако компания Rockstar не подтверждала, что Порт Геллхорн является точной копией Панама-Сити. Это скорее предположение геймеров и исследователей игровых локаций.

В целом туристам не стоит ожидать, что удастся воссоздать игровую карту один в один. Леонида – вымышленный штат, в котором разработчики объединили черты различных регионов Флориды, изменили названия населенных пунктов и сократили реальные расстояния между ними.