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Поклонники Grand Theft Auto VI могут устроить себе необычное путешествие: увидеть места, напоминающие игровые локации, и сравнить их с тем, что Rockstar Games воссоздала в виртуальном мире. 24 Канал расскажет, куда стоит отправиться туристам, чтобы увидеть мир популярной видеоигры не только на экране.

Где в реальной жизни можно увидеть локации из Леониды?

Майами

Именно этот город стал главным прототипом крупнейшего мегаполиса вымышленного Vice City. Разработчики позаимствовали общую атмосферу южной Флориды и воссоздали отдельные узнаваемые городские пейзажи.

Одна из самых интересных локаций – Ocean Drive в районе South Beach. Эта улица известна зданиями пастельных тонов в стиле арт-деко, пальмами, неоновыми вывесками и многочисленными кафе. В игре ей соответствует район Ocean Beach, который имеет схожую архитектуру и атмосферу.

Ocean Drive в Майами / Фото Tripadvisor

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Рядом расположен парк Lummus, где можно прогуляться вдоль океана, рассмотреть характерные спасательные вышки на песке и почувствовать атмосферу курортного города, которую Rockstar перенесла в виртуальный мир.

Еще одна локация из игры – Downtown Miami. Его небоскребы, многоуровневые дороги и современная архитектура стали основой для делового центра Vice City. Отдельно стоит обратить внимание на район Брикелл, где расположены высотные здания и набережные с видами на залив Бискейн.

Парк Lummus у океана / Фото Иевгена Нахорного

Флорида-Кис

Архипелаг Флорида-Кис – это цепь островов на юге штата, простирающаяся в сторону Карибского моря. В GTA 6 этот регион получил название Леонида-Кис. Его главной особенностью, как и в реальной жизни, являются небольшие острова с бирюзовой водой, прибрежными домами и длинными дорогами над океаном.

Самая известная дорога – Overseas Highway. Особенно впечатляет Seven Mile Bridge – мост, проходящий прямо над водой. Игроки сразу узнают этот пейзаж.

Флорида-Кис / Фото The Old Dude

Эверглейдс

Еще одна узнаваемая часть Леониды – Grassrivers. Это болотистая местность с густой растительностью, водными каналами и дикой природой. Ее прототипом считается Национальный парк Эверглейдс во Флориде.

Это совершенно другая сторона штата, которая резко контрастирует с небоскребами Майами и райскими пляжами. Здесь вместо городского шума – огромные водно-болотные угодья, мангровые заросли, аллигаторы, черепахи и многочисленные виды птиц. Туристы могут исследовать территорию на плоскодонных лодках, чтобы увидеть болотистые ландшафты вблизи и понаблюдать за местной фауной.

Именно эти пейзажи Rockstar хотела перенести в игру. Кстати, продюсер GTA VI Роб Нельсон рассказывал в интервью The Verge, что команда разработчиков еще в начале работы отправлялась во Флориду, чтобы исследовать Эверглейдс, острова Кис и городские районы.

Национальный парк Эверглейдс / Фото Saeed Ullah

Панама-Сити

Не вся Леонида напоминает роскошный Майами – в игре есть и менее гламурные районы с мотелями, заправками, небольшими магазинами и старыми придорожными заведениями. Один из них – Порт Геллхорн. Эту игровую локацию часто сравнивают с Панама-Сити на северо-западе Флориды. Этот город на побережье Мексиканского залива известен пляжами, рыбалкой и курортной инфраструктурой. Особенно заметны параллели с придорожными кварталами и небольшими туристическими заведениями.

Однако компания Rockstar не подтверждала, что Порт Геллхорн является точной копией Панама-Сити. Это скорее предположение геймеров и исследователей игровых локаций.

В целом туристам не стоит ожидать, что удастся воссоздать игровую карту один в один. Леонида – вымышленный штат, в котором разработчики объединили черты различных регионов Флориды, изменили названия населенных пунктов и сократили реальные расстояния между ними.