Грузия введет систему "зеленых пропусков" для местных и туристов

Грузия приняла решение ввести так называемые "зеленые паспорта". Они нужны для посещения общественных мест.

Требование начнет действовать с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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Грузия введет "зеленые паспорта": что это значит

Так, с 1 декабря посещать общественные места можно будет при наличии "зеленого пропуска", в котором будет указываться информация о человеке по COVID-19.

"Пропуск" могут получить лица, которые:

прошли полный курс вакцинации от коронавируса;

имеют справку о переносе болезни;

имеют отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние 72 часа или экспресс-тест на антиген, сделанный за последние 24 часа.

С 1 декабря граждане смогут посещать разные объекты только по принципу "зеленого паспорта". Это – объекты питания, развлекательные центры, развлекательные объекты, кинотеатры, оперные театры, музеи, концертные залы, казино и т.д.

– отметил Гарибашвили.

Он добавил, что полный перечень объектов будет опубликован впоследствии.

Как известно, требование будет распространяться на граждан Грузии и туристов от 18 лет.

При этом нововведения будут относиться только к посетителям объектов, а не к работникам.

Условия въезда в Грузию

Перед тем, как отправиться в Грузию следует проверить правила въезда для туристов.

путешественники должны предоставить COVID-сертификат, удостоверяющий прививки любой вакциной;

вакцинированные лица должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, проведен не более чем за 72 часа до поездки;

также лица без COVID-сертификата на третий день пребывания должны обязательно пройти ПЦР-тестирование за свой счет. Информация о результатах теста отправляется на электронную почту в течение 24 часов;

перед пересечением государственной границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные.