В Грузии упростили COVID-правила для иностранцев: что изменится

Правительство Грузии внесло изменение в постановление о "зеленом" статусе иностранцев. Теперь, чтобы подтвердить безопасный COVID-статус, достаточно предъявить соответствующие документы, выданные в стране проживания.

Такое решение было принято с целью предоставления иностранным гражданам, прибывающим в Грузию, возможность получить "зеленый статус" на основании документа, выданного в их собственной стране. Об этом свидетельствуют слова начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгия Гибрадзе.

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Грузия упростила предоставление иностранцам "зеленого" COVID-статуса

Так, согласно постановлению, подписанному премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, "зеленый" статус иностранных граждан, не зарегистрированных на электронном портале – www.covidpass.moh.gov.ge, в приложении – CovidPass Georgia и EU Digital COVID Certificate, будет проверяться по QR-коду, выданному страной. Или на основании справки о полной вакцинации или при наличии отрицательного ПЦР-теста.

"Зеленый" статус могут получить лица, которые:

прошли полный курс вакцинации от коронавируса;

имеют справку о переносе болезни;

имеют отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние 72 часа или экспресс-тест на антиген, сделанный за последние 24 часа.

Отметим, с 1 декабря посещать открытые и закрытые просторы ресторанов, кафе, бары, культурно-развлекательные заведения, тренажерные залы, а также горнолыжные курорты Грузии, – могут только владельцы безопасного COVID-статуса.

Требование применяется к лицам старше 18 лет.

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