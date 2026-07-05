Уникальный горный климат создает идеальные условия для роста сотен видов грибов, а сезон активного сбора начинается как раз с середины лета. 24 Канал расскажет подробнее, какие именно виды являются безопасными, самыми популярными и самыми вкусными.

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Какие королевские трофеи прячутся под елями?

Главным объектом вожделения каждого грибника является белый гриб, или боровик, который по праву считается царем карпатских лесов. Он поражает своими размерами – отдельные экземпляры могут весить до 2 килограммов. А ищут его в буковых, еловых и смешанных лесах.

Боровик имеет массивную коричнево-бурую шляпку и толстую белую ножку с характерной сеткой. Его мякоть не темнеет на срезе и дарит невероятный ореховый аромат.

Обратите внимание: у боровика есть опасный двойник – желчный гриб. У него розовый оттенок нижней части шляпки и грязно-темная сетка на ножке, а его невероятная горечь способна испортить любое блюдо.

Рядом с боровиком в хвойных лесах прячутся деликатесные рыжики – ярко-оранжевые грибы с концентрическими кругами, которые при срезе выделяют характерный "морковный" сок. Они идеально подходят для засолки и маринования.

Не менее популярны лисички – яркие оранжево-желтые грибы, которые растут большими группами на лесных полянах. Они практически никогда не бывают червивыми, прекрасно переносят транспортировку и обладают нежным фруктово-грибным ароматом.

Вот как выглядит тихая охота за грибами в Карпатах: смотрите видео CARPATHIAN_TRAVELER

Рядом с ними в хвойных и лиственных лесах часто встречаются подберезовики (обабки) с серовато-коричневыми шляпками и подосиновики (краснюки или красноголовки). Эти трубчатые грибы идеально подходят для сушки, маринования и приготовления ароматных супов.

А для настоящих гурманов карпатская земля приготовила белый трюфель. Это чрезвычайно дефицитный подземный гриб, который является желанным гостем в самых дорогих ресторанах мира.

Какие грибные сокровища искать на старых пнях и не только?

В молодых сосновых лесах и на солнечных полянах массово растут маслята. Их легко узнать по характерной скользкой коричневой шляпке, с которой перед приготовлением обязательно снимают клейкую пленку.

Для быстрого обжаривания с картошкой или яйцом прекрасно подойдут сыроежки и моховики. Сыроежки – одни из самых распространенных грибов в Карпатах, а зеленый моховик с его бархатистой шляпкой станет прекрасной основой для ароматного грибного супа или сметанного рагу.

Если подняться выше в горы, на полянах можно встретить удивительные "ведьмины кольца" майского гриба (рядовки или рядковки), обладающего выраженным запахом свежей муки. Он полностью светлый – кремового, белого или желтоватого цвета. Шляпка мясистая, ножка толстая, плотная и относительно короткая.

А ближе к осени лесные массивы Яремче и Микуличина заполняются опятами. Собирать их – одно удовольствие, ведь они растут огромными колониями на старых пнях и поваленных стволах деревьев. Достаточно найти одно такое дерево, чтобы за считанные минуты наполнить целую корзину.

Разнообразие грибов в Карпатах поражает: смотрите видео chotkyyhutsul

Для любителей солений настоящей находкой станут карпатские грузди (хрящи-молочники), в частности груздь желтый, который предпочитает прохладные и влажные места под слоем листьев. Хотя эти пластинчатые грибы имеют едкий сок, после правильного вымачивания и засолки они превращаются в шедевр традиционной карпатской кухни.

Важно! Главное золотое правило карпатского грибника остается неизменным – если возникает хотя бы малейшее сомнение в съедобности гриба, его нужно оставить в лесу.

В общем, сбор грибов в Карпатах – это не просто поиск ингредиентов для ужина, а удивительный ритуал единения с дикой природой, который дарит спокойствие и незабываемые эмоции. Так что смело отправляйтесь в карпатское путешествие, чтобы почувствовать этот невероятный азарт и привезти домой ароматный кусочек горного леса.

Какие опасности таит в себе тихая охота и как уберечься от гадюк?

Во время сбора грибов в лесных массивах Карпат и других регионов Украины следует быть максимально бдительными, ведь опасность подстерегает не только в виде ядовитых двойников известных грибов. Большинство несчастных случаев происходит из-за невнимательности грибников, которые случайно наступают на змей в густой траве.

В Украине опасность представляют несколько видов гадюк, в частности обыкновенная и Никольского, которая из-за своего полностью черного матового окраса без узоров часто становится причиной опасной путаницы с неядовитыми водяными ужами. Чтобы обезопасить себя во время лесных прогулок, обязательно надевайте закрытую прочную обувь, плотные длинные брюки и берите с собой длинную палку, которой следует тщательно проверять густые кустарники и траву перед каждым шагом.