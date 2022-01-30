Греция продлевает ограничения на въезд для иностранных туристов

Власти Греции решили продлить действующие ограничения на въезд. Все из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Эти правила страна ввела еще в декабре. Теперь они будут действовать как минимум до 7 февраля 2022 года.

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Греция продлевает ограничения на въезд для иностранцев

Так, приезжать в страну, как и раньше, можно только с отрицательным результатом ПЦР или экспресс-теста. Это касается всех путешественников, в частности вакцинированных.

Путешественники, прибывающие в Грецию в период с 24.01.2022 по 07.02.2022, независимо от национальности, их статуса вакцинации или подтверждения выздоровления, должны показать отрицательный результат ПЦР-теста или быстрого теста на антиген,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что результат должен быть выдан сертифицированным диагностическим центром на греческом, английском, французском, немецком, испанском, итальянском или русском языках. Также должен содержать имя пассажира, указанное в паспорте.

на границе могут проводить дополнительное тестирование для случайных пассажиров – отказываться не стоит, потому что тогда компетентные органы имеют право запретить въезд. В случае положительного результата, турист отправляется на самоизоляцию.

Существенно упростить процедуру контроля по прибытии в Грецию может предоставление одного из следующих документов:

сертификата о вакцинации с указанием информации, прошедшей 14 дней со времени полной вакцинации против COVID-19;

справки о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста и действующей в течение 90 дней после него.

Кроме того, обязательным остается заполнение специальной формы PLF не позднее чем за 24 часа до пересечения границы.

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