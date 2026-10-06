Октябрь в Европе – это не только прохладные утра и пустые пляжи, пишет 24 Канал. Для тех, кто еще хочет продлить лето, предлагаем ознакомиться с интересными вариантами путешествий, которые к тому же в разгар осени становятся гораздо более приятными в цене.

Кипр: море еще теплое, а солнце уже не палит

Кипр в октябре часто считают одним из самых удобных вариантов для пляжного отдыха. В это время здесь уже нет изнурительной летней жары, зато дневная температура обычно остается комфортной для прогулок и купания. Море тоже еще хорошо прогрето, поэтому купальный сезон здесь фактически продолжается.

Помимо пляжей, на острове есть чем заняться. Туристы могут совместить отдых у моря с поездками в Лимасол, Пафос или Ларнаку, а также с прогулками в горах Троодос, где в октябре уже легче дышать, чем летом.

Сардиния: более спокойный сезон и море, что еще подходит для купания

Сардиния в октябре часто предлагает именно тот формат отдыха, который многие ищут после жаркого лета. Воздух обычно становится мягче, а вода на побережье сохраняет летнее тепло, хотя вечера уже могут быть прохладнее.

Этот месяц подходит не только для пляжного отдыха, но и для поездок по острову. Здесь можно совместить море с осмотром старинных городков, природных заповедников и скалистых бухт, а также просто спокойно исследовать побережье без летней толчеи. Для тех, кто хочет отдохнуть без суеты, октябрь на Сардинии представляется очень практичным вариантом.

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Алгарве: мягкая осень, океан и меньше туристов

Алгарве на юге Португалии осенью часто радует хорошей погодой дольше, чем ожидается. В октябре здесь уже нет летней жары, но дни, как правило, остаются теплыми, а океан у побережья еще пригоден для купания, особенно если повезет с солнечными днями.

Этот регион удобен тем, что пляжный отдых легко совместить с активными поездками. Туристы могут увидеть скалы у Лагуша, прогуляться вдоль побережья, заехать в Фару или просто провести день на пляжах, которые осенью становятся значительно спокойнее. Для тех, кто не любит пиковую жару и толпы, Алгарве в октябре – отличный вариант.

Крит: сезон еще не закончился, а море остается теплым

Крит в октябре остается одним из самых надежных направлений для тех, кто хочет еще успеть поплавать в море. Здесь в этот период обычно стоит мягкая погода, без июльской или августовской жары, а вода у берега еще достаточно теплая для купания.

Преимущество Крита в том, что здесь можно не только лежать на пляже, но и осматривать археологические памятники, старинные города и горные деревни. Октябрь особенно подходит для поездок на Элафониси, в район Ханьи или к Кноссскому дворцу, так как жара уже не мешает длительным прогулкам.

Мальта: небольшой остров, где еще не прощаются с морем

На Мальте в октябре часто сохраняется приятная температура для отдыха у воды. Воздух уже не такой жаркий, как в разгар лета, но дни по-прежнему подходят и для пляжа, и для осмотра острова. Море в этот период обычно остается комфортным для купания, хотя ближе к концу месяца могут ощущаться осенние перемены.

Здесь удобно совместить морской отдых с прогулками по историческим городам, в частности Валлетте и Мдине, а также с поездками в бухты и к скалистым берегам. Для тех, кто хочет совершить короткую поездку без изнурительной жары, Мальта представляется практичным и достаточно универсальным выбором.