Чикагская святыня и храм на горе: чем удивит Гошевский монастырь

Гошевский монастырь – нынешний греко-католический монастырь в Ивано-Франковской области, один из крупнейших центров паломничества в Карпатах. Гошевский монастырь стоит на большом холме, который называется "чистым" у горного села Гошев. Из него открывается прекрасный вид.

Из истории монастыря

У монастыря сложилась тяжелая судьба. Существует несколько версий о его происхождении, но вероятнее всего, что первый монастырь был местом поселения нескольких монахов в IX веке. В то время монастырь был разграблен татарами, было много пожаров, и каждый раз он отстраивался средствами прихожан.

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Сначала Гошевский монастырь был построен в классическом стиле с элементами позднего барокко. Деревянная церковь была перестроена из камня, однако сохранила оригинальный стиль.

Кроме подсобных помещений для монахов, здесь вы можете посетить Преображенскую церковь. Группа львовских художников под руководством Игоря Орищака заполнила интерьер фресок храма, подобно монументальному искусству, которое было популярным во Львове в 30-х годах XIX века. Этот стиль показан на картинах с эмоциональным подъемом новозаветных сцен, а также в песнях "Рождество Богородицы" и "Рождество". Специально приглашенные из Германии художники-реставраторы восстановили пять картин, сохранившихся в Гошевском монастыре с XVIII века. На колокольне храма Гошев установили электронные колокола – единственные в Украине.

В 1950 году храм был закрыт, много священников и монахов были арестованы, изъято большое количество икон, золота и позолоченных вещей. Затем святилище стало приютом, складом и базой для отдыха. В начале 90-х годов 20 века здание церкви было отремонтировано благодаря пожертвованиям прихожан.

Каждый храм хорош по-своему и имеет свои особые детали. В Гошевском монастыре можно увидеть статую распятого Иисуса и прекрасную арку у входа на территорию монастыря. Но больше всего поражают стеклянные стены с витражами, где отражается солнце.

Что посмотреть

"Царица Карпат"

Монастырь известен своей чудотворной иконой Божьей Матери. Его привез из Польши местный шляхтич Андрей Шуха в начале XVII века. Когда огонь зашел в его дом, и он сгорел, стена, на которой висела икона, устояла.

На этом чудо не было закончено, так как икона засияла ясным светом и начала слезоточить. Во время Второй мировой войны в монастыре произошел пожар, также тогда была спасена стена, на которой висела икона. Монахи, которые молились Божией Матери, остались живы. Местные жители знают много историй об исцелении людей, которые на протяжении веков приходили в монастырь.

Гошевский монастырь / Фото kray

В 2009 году золотую корону чудотворной иконы благословил Папа Римский Бенедикт XVI-тый, объявив Гошевский монастырь большой базиликой, которая считалась главным центром паломничества Марии в католической церкви.

Монастырь на горе

На территории монастыря есть магазин, где можно приобрести иконы, религиозную литературу, свадебные свечи, освященный мед и сувениры.

Это не просто интересное место для туристов, а прежде всего, место для очищения духа, молитвы за семью, зажжения свечей, прикосновения к чудотворным иконам и приближения к Богу.

Как доехать

В Гошев можно добраться из Ивано-Франковска на автобусе, который едет в город Болехов. Село расположено на окраине Гошевого Болехова. Если вы едете в автобусе, езжайте по дороге в направлении Стрыя. По дороге до поворота на Болехов нужно ехать около сорока пяти минут. Пройдя пять минут, вы увидите златоверхие вершины Гошевского монастыря. Святыня расположена в селе Гошев Долинского района Ивано-Франковской области. Добраться до монастыря можно присоединившись к экскурсионной группе.

Интересные факты

Чикагская святыня

Открытая гротовая святыня Богоматери Гошевской расположена в Чикаго на территории Украинской греко-католической церкви святого Иосифа Обручника. Алтарь иногда используют для служения под открытым небом, например, во время Пасхи. В 2006 году была проведена реставрация и реконструкция грота в мемориальном саду, и теперь это пространство посвящено умершим прихожанам.