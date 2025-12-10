Безграничные пейзажи и незабываемые впечатления: топ 5 вершин Украины, которые должен покорить каждый турист
- Статья описывает пять горных вершин Украины, которые стоит покорить туристам, включая Поп Иван Черногорский, Петрос, Чивчинский хребет, Большой Лостун и Говерлу.
- Каждая из вершин имеет свои уникальные особенности, такие как исторические памятники, невероятные пейзажи и вызовы для туристов, что делают их привлекательными для покорения.
Уже 11 декабря мир отмечает Международный день гор. Поэтому к этому событию мы подготовили небольшой перечень украинских вершин, которые стоит покорить каждому любителю горных походов.
Какие вершины Украины достойны внимания туристов?
11 декабря в мире отмечают Международный день гор – это праздник для всех, кто обожает высоты, приключения и невероятные пейзажи. Чтобы отпраздновать этот день, мы подготовили для вас перечень горных вершин Украины, которые точно стоит покорить хотя бы раз в жизни.
1. Поп Иван Черногорский
Одна из самых популярных вершин Черногорского хребта, с которой часто начинают походы. На ее вершине находится старая разрушенная обсерватория, известная как "Белый слон". Вид горы издалека напоминает попа в рясе, из-за чего ее так и прозвали. Раньше гора имела название Черная гора и считалась самой высокой точкой хребта, благодаря чему весь хребет получил название Черногорский.
Важно знать! Во время действия военного положения на гору Поп Иван можно подняться только по специальному разрешению.
Виды с горы Поп Иван: смотреть видео
2. Петрос
Он занимает четвертое место среди самых высоких гор Карпат, но по популярности уступает только Говерле. Ее еще называют Грозовой горой из-за сильных ветров и молнии во время непогоды. Гора расположена между вершинами Шешул и Говерла, поэтому часто туристы покоряют Петрос вместе с Говерлой. Маршрут сложный, но невероятная красота и величие Карпат делают подъем того стоящим.
3. Чивчинский хребет и панорамы Черногоры
Маршрут будет пролегать через горный массив в юго-восточной части Карпат. Самая высокая вершина – это базальтовая гора Чивчин, которая идеально подходит даже для первого похода в горы. Несмотря на стремительные подъемы, путешественники смогут наслаждаться красотой лесных пейзажей вокруг. Во время восхождения открывается вид на уже упомянутую выше гору Поп-Иван.
4. Гора Большой Лостун
Любители горных походов с восторгом отмечают гору Большой Лостун, место, окруженное легендами и историями, пишет "ШоТам". Здесь можно найти давно забытые штольни, траншеи и окопы времен Второй мировой войны. Подножие горы покрыто лесами, а к северу от нее расположено "Висячее болото" – интересная гидрологическая достопримечательность Карпат.
5. Говерла
Ну и, конечно, классика – это Говерла. Маршрут включает часть Черногорского хребта и легендарное озеро Несамовитое, окруженное живописными вершинами. Восхождение на гору открывает самую высокую точку Украины, позволяет насладиться красотой Карпат и научиться основам походной жизни. Маршрут также помогает оценить готовность к более длинным походам и полному погружению в горный кемпинг, полон приключений и открытий.
Рассвет на Говерле: смотреть видео
Какие еще горы стоит увидеть путешественникам?
Мы уже писали о горах Украины для начинающих, которые идеально подойдут для первой вылазки. Как вот, например, Гора Хомяк, 1542 метра – это одна из самых популярных вершин Горган. Маршрут из села Татаров пролегает через лес и водопад Жнец, а завершается на полонине с панорамами Черногоры. Подъем занимает 3 – 4 часа, поэтому идеален для однодневного похода.
Или, узнайте узнайте, куда пойти в Карпаты на одну ночь. Например, гора Братковская – это одна из вершин Карпат, расположена в горном массиве Горганы на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Покорить гору можно и за один день, однако для этого поход следует начинать рано утром. Лучше всего же растянуть маршрут на два дня и переночевать у подножия Братковской.
