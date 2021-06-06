Нёрдлинген – город в Германии, стены которого хранят 72 тысячи тонн алмазов

Небольшое немецкий городок Нёрдлинген в Баварии кажется обычным провинциальным центром со средневековыми улочками и острыми шпилями церквей. Однако это единственное место на планете, здания которого содержат небольшие алмазные частицы.

Объем залежей составляет примерно 72 тысячи тонн и большинство из них настолько маленькие, что не имеют экономической ценности. Такой уникальности Нёрдлинген обязан мощному удару метеорита, в кратере которого и был построен это бриллиантовый город.

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Как появился кратер

Как утверждают ученые, 15 миллионов лет назад на Землю упал метеорит , диаметр которого составлял примерно 1 километр.

, диаметр которого составлял примерно 1 километр. При соприкосновении с поверхностью выработалась огромная энергия, мощность которой можно приравнять к взрыву 250 тысяч атомных бомб .

. Под сильным давлением и в результате высокой температуры углерод горной породы превратился в алмазные частицы.

В месте приземления метеорита образовалась воронка диаметром 25 километров, с каменными валами вокруг нее.

Здесь и возвели город Нёрдлинген в середине XIX века.

Люди не догадывались

Для построения городских сооружений использовали местную породу. Тогда рабочие даже не догадывались, что возводят дома с алмазного материала, ведь драгоценные частицы настолько крошечные, что их почти невозможно увидеть невооруженным глазом.

Люди также достоверно не знали, что городок появился на месте падения метеорита. Конечно, об этом ходили слухи, но их воспринимали как легенды. И только после исследований, которые произошли в 1970-х годах, группа ученых выяснила внеземное происхождение воронки. А изучив состав зданий, они поняли, насколько в городе распространены алмазы.

Такое удивительное открытие заставило власти Нёрдлингена немедленно переиздавать все исторические и географические источники. И хотя все городские сооружения в целом содержат 72 000 тонн драгоценных камней, местных жителей не охватила "алмазная лихорадка".

Сверкают на солнце