Об’єм покладів становить приблизно 72 тисячі тонн і більшість з них настільки маленькі, що не мають економічної цінності. Такій унікальності Нердлінген зобов'язаний потужному удару метеорита, в кратері якого і було побудоване це діамантове місто.

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Як з’явився кратер

Як стверджують вчені, 15 мільйонів років тому на Землю впав метеорит , діаметр якого складав приблизно 1 кілометр.

, діаметр якого складав приблизно 1 кілометр. При зіткненні з поверхнею виробилася величезна енергія, потужність якої можна прирівняти до вибуху 250 000 атомних бомб .

. Під сильним тиском і в результаті високої температури вуглець гірської породи перетворився на алмазні частинки.

У місці приземлення метеориту утворилася воронка, діаметром 25 кілометрів, з кам’яними валами навколо неї.

Тут і звели місто Нердлінген в середині ХІХ століття.

Люди не здогадувалися

Для побудови міських споруд використовували місцеву породу. Тоді робітники навіть не здогадувалися, що зводять будинки з алмазного матеріалу, адже дорогоцінні частинки настільки крихітні, що їх майже неможливо побачити неозброєним оком.

Люди також достовірно не знали, що містечко з’явилося на місці падіння метеорита. Звісно, про це ходили чутки, але їх сприймали, як легенди. І лише після досліджень, які відбулися у 1970-х роках, група вчених з'ясувала позаземне походження воронки. А вивчивши склад будівель, вони зрозуміли, наскільки в місті поширені алмази.

Таке дивовижне відкриття змусило владу Нердлінгена негайно перевидавати усі історичні та географічні джерела. І хоча всі міські споруди загалом містять 72 000 тонн дорогоцінних каменів, місцевих жителів не охопила "алмазна лихоманка".

Спалахують на сонці