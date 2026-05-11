Вместо Милана и Рима: 5 самых красивых городов Италии, которые стоит увидеть в 2026 году

Италия не ограничивается только Римом, Миланом или Венецией. И хотя именно эти города первыми появляются в списках туристов, страна имеет еще много других направлений, которые поразят архитектурой и атмосферой.

Опытные путешественники все же советуют обратить внимание на совсем другую Италию – от южного Неаполя до роскошного барочного Лече, пишет The Times.

Куда поехать в Италии вместо популярных городов?

Неаполь, Кампания

Это один из самых ярких итальянских городов. Когда-то Неаполь был греческой колонией, а сегодня манит туристов старинными церквями и известными музеями.

Здесь советуют туристам наведаться в Национальный археологический музей, а также в Музей Каподимонте с работами Караваджо и Артемизии Джентилески.

Неаполь считают родиной пиццы, поэтому гастрономия – это еще одна причина сюда приехать. Путешественники здесь советуют попробовать картофельные крокеты и знаменитые десерты сфольятелле и ромовую бабу. Также популярностью в Неаполе пользуются поездки в Помпеи и вулкана Везувий.

Генуя, Лигурия

Старинный портовый город поразит туристов роскошной архитектурой. Здесь можно увидеть величественные дворцы, церкви и просторные площади.

Несмотря на свою красоту, Генуя остается менее туристической, чем многие другие города Италии. Благодаря этому можно насладиться атмосферой города и узкими средневековыми улочками.

Кроме того, город особенный тем, что считается родиной Христофора Колумба. Среди местных гастрономических символов – соус песто, фокачча и нутовые блины фарината.

Лечче, Апулия

Город часто называют "Флоренцией Юга". Исторический центр состоит из узких улочек, старинных зданий и атмосферных заведений с традиционной кухней Апулии.

Путешественников сюда также манит расположенный неподалеку полуостров Саленто с красивыми пляжами и чистым морем.

Болонья, Эмилия-Романья

Город славится старейшим университетом Европы и гастрономией. Сюда приезжают за атмосферой старинных улиц с аркадами, большими рынками и традиционной кухней.

В Болонье очень популярна мортадела, лазанья и тортеллини в бульоне, которые подают с местным ламбруско. Среди главных достопримечательностей – башня Торре Азинелли, фонтан Нептуна и базилика Сан-Петронио.

Турин, Пьемонт

Город на севере Италии имеет французское влияние, которое чувствуется а архитектуре, культуре кафе и местной гастрономии.

Турин привлекает роскошными дворцами, аркадными площадями и музеями, среди которых выделяются Египетский музей и Национальный музей кино. Славится Турин и гастрономией. Здесь часто заказывают банью-кауду, блюда с трюфелем и вермут.

Какой еще город Италии стоит внимания?

Туристам советуют наведаться во Флоренцию, которую называют жемчужиной Тосканы, пишет In Journal. Город имеет богатое культурное наследие и невероятно красивую архитектуру.

Достопримечательностью Флоренции считается Дуомо Санта-Мария-дель-Фьоре – собор с характерным куполом Брунеллески. А вот в галерее Уффици хранятся одни из важнейших произведений искусства всех времен – это "Рождение Венеры" и "Весна" Боттичелли.

Какой остров Италии является особенным?

Сицилия в Италии, с семью объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из лучших средиземноморских направлений для отдыха.

Остров предлагает впечатляющие природные ландшафты, пляжи, самый высокий действующий вулкан Этна, а также богатое культурное наследие с древнегреческими руинами и барочными городами.

Именно за Этну туристы любят Сицилию больше всего, отмечая, что это настолько захватывающая локация, что заслуживает того, чтобы увидеть ее хотя бы раз в жизни.