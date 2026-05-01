Об этом городе в Европе все забывают, а зря: здесь есть гигантский щенок и впечатляющий музей

Пилот известного лоукостера Wizz Air Том Коупстейк совершил почти 800 рейсов и побывал в 50 странах за последние 4 года. Поэтому опытный путешественник рассказал об одном интересном наблюдении – туристы забывают об одном европейском городе, который он обязательно советует увидеть.

По его словам туристы часто недооценивают Бильбао – яркий портовый город на севере Испании, который все чаще попадает в списки "скрытых жемчужин" Европы, пишет The Mirror.

Что нужно знать о Бильбао?

В последнее время путешественники ищут достаточно специфические направления – без толп, очередей и переполненных локаций. Именно таким является Бильбао.

Пилот рассказал, что город его поражает не только атмосферой, но и природой, поскольку окружен зелеными холмами и горами, которые идеально подходят для прогулок и хайкинга.

Отдельное внимание он советует обратить на соседний Сан-Себастьян – еще одну популярную локацию на побережье. Город расположен у Бискайского залива и славится пляжем Плайя-де-ла-Конча – живописным заливом с мягким песком и красивыми видами, пишет Travel off Path. Даже в сезон здесь нет толп туристов, поскольку большинство посетителей – местные или гости из соседних регионов.

В Бильбао сочетается современность и история. Город известен своей баскской культурой, уникальной архитектурой и искусством мирового уровня.

Главной его визитной карточкой стал Музей Гуггенхайма – футуристическое здание, спроектированное архитектором Фрэнком Гэри.

Рядом с ним – знаменитая инсталляция "Щенок", которая уже стала символом города.

Однако достаточно интересным является старый Бильбао. Район Каско-Вьехо сохранил средневековую атмосферу узких улочек, где расположены исторические здания, в частности Собор Сантьяго. Здесь же находится и Меркало-де-ла-Рибера – один из самых больших крытых рынков Европы.

Отдельного внимания заслуживает и гастрономия. Город славится своими пинчос – местной версией тапас, а также свежими морепродуктами. Бильбао наполнен барами, ресторанами и кафе, где можно почувствовать настоящий вкус региона.

Среди популярных локаций – мост Субисири, фуникулер Артксанда с панорамными видами, а также Бискайский мост – уникальное сооружение, входящее в наследие ЮНЕСКО.

Теперь интерес к городу возрастет еще и благодаря новым авиамаршрутам, поскольку лоукостер Wizz Air запустил новые рейсы в Бильбао, поэтому направление станет еще более доступным для туристов.

Куда еще поехать в Испании?

Туристам советуют обратить внимание на Валенсию. Это третий по величине город Испании расположен на восточном побережье Пиренейского полуострова.

Одна из главных визитных карточек города – комплекс Город науки и искусств, построен в старом русле реки Турия.

Здесь расположены:

Дворец искусств "Королева София";

Музей науки "Принц Филипп";

Океанографический музей.

Среди других знаковых мест – Валенсийские ворота и 15 мостов, ставших символом города.

Город радует климатом – здесь около 300 солнечных дней в году и только около 20 дождливых. Именно в этом городе появилась паэлья, поэтому туристам обязательно стоит ее попробовать.